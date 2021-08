Auf Wandsbeker Gelände: Corona-Test: Hier gibt es jetzt den Abstrich durchs Autofenster

Wandsbek –

Die Hamburger Drogeriekette Budni hat ihr Sortiment erweitert und bietet nun ein zweites Mal Corona-Tests an – in Form eines Drive-In auf dem Parkplatz des Wandsbeker Firmengeländes in der Wandsbeker Königsstraße 62. Dort können Interessierte direkt aus dem Auto heraus einen Abstrich machen lassen.

Wie das Unternehmen erklärt, werden die Tests von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich demnach im Vorfeld auf der Internetseite www.budni.de anmelden und sich einen Termin geben lassen.

Hamburg: Corona-Test am Autofenster in Wandsbek

Am Tag des Termins geht es dann auf das Budni-Gelände in Wandsbek. Auf einer Teststraße in einem großen Zelt wird dann der Abstrich direkt durch das Autofenster durchgeführt. Dabei müssen die Besucher lediglich den Motor abstellen und sich vorher noch die Nase säubern.

Budni-Geschäftsführer Christoph Wölke hat auf dem Gelände der Budni-Zentrale ein Drive-In für Corona-Tests eröffnet. Patrick Sun Foto:

Es ist neben der Teststation in der Hamburger Meile die zweite dieser Art in Hamburg, die von der Drogeriekette ins Leben gerufen wurde.

In großem Zelt: Test in Hamburg kostet 25 Euro

„Im neuen Budni Drive-In für Corona-Tests schaffen wir die nächste praktische und besonders sichere Möglichkeit, sich direkt im eigenen Auto testen zu lassen“, sagt BUDNI-Geschäftsführer Christoph Wöhlke.

Nach eigenen Angaben kostet ein Schnelltest, der vom Bundesgesundheitsministerium zertifiziert wurde, 25 Euro.

Dabei arbeitet Budni erneut mit DynaMe zusammen. Ein Institut, dass laut der Drogeriekette bereits tausende Tests durchgeführt hat.