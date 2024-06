Eine Hochzeit wie im Bilderbuch wird es werden. Die Braut fährt in einem aufwändig geschmückten britischen Oldtimer vor der Kirche vor. Erst vor dem Altar wird H.P. Baxxter (60), der Bräutigam, seine Zukünftige im Hochzeitskleid sehen. Wie romantisch! Am Samstag läuten die Hochzeitsglocken in Keitum auf Sylt: Der Scooter-Frontmann, der eigentlich Hans Peter Geerdes heißt und aus dem ostfriesischen Leer stammt, heiratet zum dritten und – wie er sagt – zum letzten Mal. Sara, seine Angebetete, ist 37 Jahre jünger als er. Die Gästeliste kann sich sehen lassen, gefeiert wird in der bekanntesten Location der Insel. Eines ist dem Paar bei seiner Hochzeit sehr wichtig - und sogar eine Parallele zur Lindner-Hochzeit auf Sylt gibt es.

Am Samstag läuten die Hochzeitsglocken in Keitum auf Sylt: Der Scooter-Frontmann, der eigentlich Hans Peter Geerdes heißt und aus dem ostfriesischen Leer stammt, heiratet zum dritten und – wie er sagt – zum letzten Mal. Sara, seine Angebetete, ist 37 Jahre jünger als er, aber der Altersunterschied spielt, wie sie beide meinen, keine Rolle. Sie sind bis über beide Ohren verliebt.

Hochzeit: Scooter heiratet am Samstag um 15 Uhr in St. Severin in Keitum

Die Hochzeit soll im privaten Umfeld stattfinden, deshalb gibt es auch keine detaillierten Informationen darüber, wie die Trauung abläuft. Wie die MOPO erfuhr, geht die Zeremonie um 15 Uhr in der uralten, schon Anfang des 13. Jahrhunderts erbauten St. Severin Kirche zu Keitum los. Die Sylter Pastorin Susanne Zingel, bei der im Sommer 2022 auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt den Bund für Leben schlossen, wird höchstwahrscheinlich die Trauung vornehmen.

So sieht die Kirche St. Severin in Keitum (Sylt) innen aus. Hier findet die Hochzeit des Kultmusikers H.P. Baxxter statt. dpa So sieht die Kirche St. Severin in Keitum (Sylt) innen aus. Hier findet die Hochzeit des Kultmusikers H.P. Baxxter statt.

Am Abend gibt’s eine Riesenparty mit vielen persönlichen Freunden des Brautpaars – sie findet in der berühmten „Sansibar“ in Rantum statt. Baxxter hat das Kult-Lokal, das ohnehin so etwas wie sein zweites Wohnzimmer ist, für die Hochzeit komplett angemietet. Ein Sicherheitsdienst wird es hermetisch abschirmen, denn das Brautpaar will ganz privat, im Kreis seiner engsten Freunde und Wegbegleiter feiern.

Party in der „Sansibar“ wird von Security abgeriegelt

Nach MOPO-Informationen stehen auf der Gästeliste H.P. Baxxters Kumpel Klaus Meine (76) von den „Scorpions“ („Wind of Change“), die Schauspielerin Mirja du Mont (48), Peter Kliem, Chef des Sylter Clubs „Rotes Kliff“, und natürlich die Mitglieder seiner Band, mit der Baxxter eigentlich gerade auf Tournee ist – „Scooter“ feiern aktuell 30-jähriges Bestehen. „Thirty, Rough and Dirty!“, so der Name der Tour 2024.

In dieser Kirche lassen sich H.P. Baxxter und seine Sara trauen. dpa In dieser Kirche lassen sich H.P. Baxxter und seine Sara trauen.

Baxxter und seine Braut haben sich im März 2023 in Hamburg kennengelernt. Sara, die inzwischen 23 Jahre alt ist, stammt aus München und zog damals in die Hansestadt, um Immobilienwirtschaft zu studieren. „Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, schwärmte der Scooter-Frontmann. „Bei mir war das Besondere, dass ich es nach einem Abend wusste“, offenbarte der Kult-Musiker. „Am nächsten Morgen habe ich zu Sara gesagt: ,Ah, du bist also meine zukünftige Frau!’“

Nach der ersten Nacht wusste Baxxter: „Du wirst meine Frau“

Nach wenigen Monaten folgte die Verlobung in Schottland. Ganz romantisch waren die beiden mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs. Auf der Isle-of-Skye hat Baxxter dann um Saras Hand angehalten. Er ist auf die Knie gegangen und hat gefragt: „Willst du meine Frau werden?“ Wie ihre Antwort lautete? Natürlich Ja!

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter auf der Bühne: 2024 feiert die Band 30-jähriges Bestehen. Aktuell sind sie auf großer Tour: „Thirty, rough and Dirty!" picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Daniel REINELT Scooter-Frontmann H.P. Baxxter auf der Bühne: 2024 feiert die Band 30-jähriges Bestehen. Aktuell sind sie auf großer Tour: „Thirty, rough and Dirty!“

Bei der Silvesterparty 2023/24 haben die beiden dann im Gespräch mit der MOPO erstmals offiziell bekanntgegeben, dass sie im Sommer heiraten wollen. Lange wurde der Termin geheim gehalten. Nun ist es raus.

In den vergangenen Jahren wechselte Baxxter häufig seine Partnerinnen: Von 2006 bis 2011 war er in zweiter Ehe mit dem Model Simone Mostert verheiratet. Nach der Scheidung hatte der gebürtige Ostfriese eine vierjährige Beziehung mit der Schmuckdesignerin Nikola Jancso. Von 2016 bis 2021 war der Musiker mit dem 26 Jahre jüngeren Fotomodel Lysann Geller liiert. Dann begegnete er Sara, seiner großen Liebe, wie er sagt.