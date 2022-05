Auf St. Pauli und am Michel: Zwei Obdachlose tot aufgefunden

Adam starb auf den Treppenstufen des Michels – kurz vor seinem 46. Geburtstag. Der zweite Mann auf dem Gelände neben dem „CaFée mit Herz“ auf St. Pauli. Beide Männer waren obdachlos.

In der vergangenen Woche sind erneut zwei Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben. Das berichtet das Hamburger Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“. Adam starb demnach in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai. Er war seit 2008 Hinz&Künztler und schlief zuletzt im Winternotprogramm, das jedoch seit Ende April geschlossen ist.

Zwei Obdachlose sterben in Hamburg

Der zweite Mann stammt aus Polen (Jahrgang 1971). Am vergangenen Samstagnachmittag fand ein Gast des „CaFée mit Herz“ (St. Pauli) den Toten. „Es war ein Bild des Jammers. Er war total nass geregnet, sein Rollator stand noch neben seinem Schlafplatz“, sagt Maike Oberschelp, Geschäftsführerin der Obdachloseneinrichtung, gegenüber „Hinz&Kunzt“. Er sei ab und an Gast in der Tagesaufenthaltsstätte gewesen.

Wie das Magazin berichtet, sind seit November bereits 21 Obdachlose in der Öffentlichkeit gestorben – acht davon seit Jahresbeginn. (vd)