„Dank Karlsson bin ich in der Klasse dabei, obwohl ich nicht dabei bin“, so fasst Sophia (14) das Avatar-Projekt für Kinder zusammen, die wegen einer Krankheit monatelang nicht in die Schule gehen können. Was der kleine Kerl alles kann, wie er ihr Leben verändert hat und wie sie ihr „Ersatz-Ich“ von Zuhause aus steuert – all das erklärte die Schülerin einer gespannt lauschenden Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Denn: Das Projekt, das bisher unter der Ägide des UKE lief, wurde offiziell an die Schulbehörde übergeben.

Sophia Moldenhauer geht in die 8. Klasse des Wilhelm-Gymnasiums in Harvestehude – obwohl sie schon lange nicht mehr selbst da war. 2020 bekam das Mädchen eine Krebs-Diagnose, musste viel Zeit im Krankenhaus verbringen. Von einem Tag auf den anderen aus dem Alltag mit Freundinnen, Lehrern, Klassengemeinschaft herauskatapultiert – „da fühlt man sich sehr alleine“, sagt die Schülerin mit dem aufgeweckten Blick. „Aber jetzt kann ich mit einem anderen Körper in der Klasse sitzen.“

Sophias „anderer Körper“ ist ein kleines weißes Gerät, so hoch wie ein Unterarm, mit einem runden Kopf und zwei „Augen“. Über ihr iPad kann Sophia von Zuhause aus den Avatar auf ihrem Platz im Klassenzimmer steuern: „Ich kann den Kopf drehen und sehe dann die vertrauten Gesichter in der Klasse, oder die Lehrerin, oder die Tafel. Ich kann dann auch bei Gruppenarbeiten mitmachen. Das Drehen ist meine liebste Fähigkeit an dem Avatar.“ Über Emojis auf dem iPad kann sie die „Augen“ fröhlich, traurig oder neutral gucken lassen.

Wenn sie sich meldet, leuchtet „Karlssons“ Kopf grün, sonst zeigt ein blaues Licht, dass Sophia online ist. Über ein Mikrofon kann sie sich mit den anderen in der Klasse unterhalten, auch wenn die sie nicht sehen. Dass ihr Gesicht nicht zu sehen ist, das findet Sophia nicht schlimm: „Ich kann mich auch mal auf stumm schalten und beim Unterricht ein Müsli essen, das können die anderen nicht“, lächelt sie.

Wenn die Klasse für einzelne Unterrichtsstunden den Raum wechselt, wird Sophias „Karlsson“ einfach mitgetragen: „Das ist fast so, als würde ich mit den anderen mitgehen über den Schulhof“, sagt sie: „Der Karlsson ist mein Ersatz-Ich in der Schule, mein langersehnter Wunsch. Seinetwegen konnte ich meine Freunde wiedersehen, obwohl ich nicht aus dem Krankenhaus durfte.“ Den Projektnamen „Karlsson“ bekamen die kleinen Helfer, weil die Herstellerfirma aus Norwegen stammt.

Schulsenatorin Bekeris lobt „wunderbares Projekt“

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) ist fasziniert, spricht von einem „wunderbaren Projekt“, das die Fördergemeinschaft Kinderkrebszentrum 2020 mit drei kleinen Avataren für die schulpflichtigen Patienten auf der Kinderkrebsstation des UKE angefangen hat. Inzwischen sind hamburgweit 34 spendenfinanzierte „Karlssons“ im Einsatz, ermöglichen Kindern mit Krebserkrankungen oder Transplantationen ein Stück Schulalltag im Kreise ihrer Freunde – was die Stadt bundesweit zum Vorreiter für die digitale Integration macht. Nun hat die Schulbehörde das Projekt übernommen.

Die kleinen weißen Geräte machen einen Riesenunterschied für langzeiterkrankte Kinder, sagt die UKE-Onkologin Dr. Beate Winkler: „Für Kinder mit einer Krebsdiagnose ist die größte Sorge, dass sie ihre Freunde und die Klassengemeinschaft verlieren. Dass sie vergessen werden. Jetzt kann ich schon beim ersten Gespräch sagen: Wir haben eine Möglichkeit, dass du weiter in deiner Klasse bleiben kannst. Du wirst nicht einfach verschwinden.“

Projektleiterin ist die Lehrerin Caroline Garmatter, die einerseits betroffenen Familien einen „Karlsson“ vorstellt, und andererseits in der Klasse des erkrankten Kindes erklärt, wie das funktioniert mit der kleinen Figur, die da plötzlich auf einem Platz steht, wo früher ein Kind gesessen hat.

Manche Mädchen und Jungen brauchen ihren Avatar nur einige Monate, andere auch mal ein Jahr. Insgesamt 70 Hamburger Kindern und Jugendlichen konnte so der Wiedereinstieg in den Schulalltag ermöglicht werden. Sophia jedenfalls liebt ihr digitales „Ersatz-Ich“ – ihr „Karlsson“ hat sogar einen eigenen Namen: „Ich nenn ihn Avi, mein kleiner Avatar.“