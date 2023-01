Stützwand abgesackt! Sperrung auf dieser Hamburger S-Bahnstrecke

Wer heute Vormittag aus Hamburgs Westen in die Stadt reinfahren wollte, hatte Pech: Wegen einer Gleisstörung fuhr keine S-Bahn von Eidelstedt nach Altona. Auch in die Gegenrichtung gab es keinen Zugverkehr. Die Störung dauert den Rest des Tages an.

Seit heute Mittag gegen 12 Uhr ging aus und in Richtung Eidelstedt kommend nicht mehr viel. Der Grund: Eine Stützwand war am Bahnhof Diebsteich im vom Regen aufgeweichten Boden abgesackt. Dies werde mit einer „Gleisstoffmaschine“ wieder gerade gerückt, teilt eine Sprecherin der Bahn mit.

Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis ein. Die Buslinie 180 wurde bis Eidelstedt verlängert, die S21 fährt zwischen Altona und Aumühle, die S3 zwischen Pinneberg und Eidelstedt und Altona und Neugraben.

Die Beeinträchtigungen der S3 und S21 werden bis Betriebsschluss anhalten. Abweichend von der ursprünglichen Route fährt die S11 von Berliner Tor bis Poppenbüttel, die S2 fällt komplett aus. (usch)