Auf Babyglück folgt Frustration: Lilli Hollunder (34): „Ich habe sehr viel geheult“

Erst Anfang Mai sind Lilli Hollunder (34) und Ex-Nationalkeeper René Adler (35) Eltern geworden. Doch seit der Geburt überschatten Komplikationen, mit denen die Schauspielerin zu kämpfen hat, das junge Babyglück. Lilli ist mit ihren Nerven am Ende!

Die 34-Jährige hat sich auf Instagram total frustriert bei ihren Followern zu Wort gemeldet. Das Problem: Ihr gerade mal ein paar Wochen alter Sohn Casper will nicht von der Brust seiner Mama trinken. Zu Beginn war es ein verkürztes Zungenband, das dem Baby das Trinken erschwerte. „Ich habe eine Stillberaterin, wir waren mehrfach beim Osteopathen“, berichtet Lilli Hollunder in einer Insta-Story. „Wir hatten einfach einen scheiß Start was das Stillen angeht, ich habe ihn geflutet.“

Lilli Hollunder (34) kämpft mit nach der Geburt mit Still-Problemen

Ein weiteres Problem, mit dem sich die gebürtige Leverkusenerin herumschlagen muss: Ihr Körper produziert zu viel Muttermilch. Das sorgt bei Lilli Hollunder nicht nur für Schmerzen beim Stillen, sondern erschwert ihrem Sohn auch die Nahrungsaufnahme. Kühlkissen und Quarkwickel gehörten deshalb über einen langen Zeitraum zu ihren täglichen Begleitern. „Ich habe immer nur von Frauen gehört, die zu wenig Milch haben. Nie von welchen, die ganze Städte fluten könnten“, so die 34-Jährige.

Inzwischen gebe sie sich aber nicht länger die Schuld an dem Still-Dilemma. „Ich habe sehr viel geheult wegen des Themas“, gesteht Lilli, „aber ich kann das Kind auch nicht zwingen.“ Daher hat sich die frischgebackene Mutter vorgenommen, das Thema lockerer anzugehen. Bis es mit dem Stillen klappt, bekommt Casper die Muttermilch aus der Flasche. Lange Zeit konnte die Schauspielerin nur im Liegen verbringen, inzwischen erlaubt die Hebamme ihr bereits kurze Spaziergänge mit ihrem Kind.

Lilli Hollunder fühlt sich wieder wie ein Mensch

Lilli Hollunder freut sich bereits auf die Zeit, wenn ihr Körper wieder funktioniert. Sie versucht, sich von den Komplikationen nicht mehr unterkriegen zu lassen, sondern die Zeit als Mutter auch ein bisschen zu genießen. „Fühle mich heute das erste Mal wieder wie ein Mensch“ schreibt die Schauspielerin am Sonntag unter einem Instagram-Bild. Das klingt doch schon viel besser! (mhö)