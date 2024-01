41 Kilometer lang soll der Radschnellweg von Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) bis in die Hamburger Stadtteile Winterhude und Alsterdorf einmal werden. Auf einem Abschnitt können Radfahrer auf einer ehemaligen Gütertrasse entlangradeln. Jetzt hat der Bezirk erstmals die konkreten Planungen dafür vorgestellt – inklusive Rampen.

41 Kilometer lang soll der Radschnellweg von Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) bis in die Hamburger Stadtteile Winterhude und Alsterdorf einmal werden. Auf einem Abschnitt davon können Radfahrer auf einer ehemaligen Gütertrasse entlangradeln. Jetzt hat der Bezirk erstmals die konkreten Planungen dafür vorgestellt – inklusive Rampen.

Als Bahnstrecke ist die ehemalige Gütertrasse direkt neben den Gleisen der U-Bahn-Linie U1 heute kaum noch zu erkennen, immerhin ist sie nahezu vollständig mit Gras überwuchert. Damit ist aber bald Schluss: Künftig sollen hier, wo einst Güterzüge entlang rauschten, Radfahrer gemütlich auf einer etwa vier Meter breiten Fahrbahn unterwegs sein.

Links neben den U1-Gleisen können in Zukunft Radler fahren. Patrick Sun Links neben den U1-Gleisen können in Zukunft Radler fahren.

Das bedeutet: Freie Fahrt! Denn auf dem 5,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen Ochsenzoll und Klein Borstel werden weder Autos noch Fußgänger unterwegs sein, Kreuzungen oder Ampeln gibt es daher auch keine. Die ersten Planungen für den Rad-Highway – auch Radroute Plus genannt – wurden bereits im April 2021 vorgestellt. Demnach wird dieser an der Langenhorner Chaussee in Norderstedt die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg passieren.

Rad-Highway Hamburg: Auffahren mithilfe von Rampen

Von dort aus verläuft die Strecke über die Fibigerstraße und den Neuberger Weg/Hohe Liedt bis zu der neben der U1-Strecke gelegenen, alten Gütergleis-Trasse. Diese führt über den Langenhorner Markt bis zur U-Bahnstation Klein Borstel, wo die Radfahrer wieder ins reguläre Straßennetz zurückkommen. An der Sengelmannstraße soll der Radweg dann an die Velorouten 4 und 5 anschließen.

Ein- und Ausfädeln sollen sich die Radfahrer laut den Planungen des vom Bezirk Hamburg-Nord beauftragten Planungsbüros „Masuch + Olbrisch“ über Rampen. So könnten auch Bau-Fahrzeuge sowie später bei Betrieb Rettungs- und Räumfahrzeuge auf die ausgediente Güterstrecke gelangen. Wie diese Rampen einmal genau aussehen werden? Das steht noch nicht endgültig fest, mögliche Inspirationen gibt es aber aus anderen Städten, wie Mühlheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen.

So könnte die Rampe zum neuen Radschnellweg einmal aussehen. Hier: Eine Konstruktion aus Nordrhein-Westfalen. IMAGO/Funke Foto Services So könnte die Rampe zum neuen Radschnellweg einmal aussehen. Hier: Eine Konstruktion aus Nordrhein-Westfalen.

Bei einer Bürgerveranstaltung in der vergangenen Woche konnten die Teilnehmer ihre Wünsche und Kritik äußern, die jetzt vom Bezirk geprüft werden. Die Finanzierung des 41 Kilometer langen Radwegs ist bereits gesichert: Von den 131 Millionen Euro übernimmt Hamburg 51 Millionen, der Kreis Segeberg die restlichen 80 Millionen. Der erste Abschnitt auf schleswig-holsteinischen Gebiet soll schon Anfang 2025 befahrbar sein.

Sieben Radschnellwege sollen künftig vom Umland nach Hamburg führen. Lorenz Siegel/Copenhagenize Sieben Radschnellwege sollen künftig vom Umland nach Hamburg führen.

Die Strecke Bad Bramstedt-Hamburg ist eine von insgesamt von insgesamt neun geplanten Radschnellwegen im Norden. Sieben davon führen aus dem Hamburger Umland, unter anderem aus Stade und Ahrensburg, bis in die Hamburger Innenstadt.