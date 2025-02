Auch in Hamburg: Österreicher flutet Deutschland mit diesen AfD-Plakaten

„Arbeitsplätze vernichten mit CDU und Rot+Grün? Deshalb AfD, die bürgerliche Alternative“: Die Riesenwerbung für die AfD in untypischem Neongelb steht an der Spaldingstraße. Tausende solcher Motive sind unvermittelt in ganz Deutschland aufgetaucht. Hinter der rechten Werbeflut an Ausfallstraßen und Bushaltestellen steht ein österreichischer Millionenspender.

Rund 2,35 Millionen Euro hat die AfD Anfang Februar als Parteispende an die Bundestagsverwaltung gemeldet, als Spender wird der Vorarlberger Ex-FPÖ-Landesgeschäftsführer Gerhard Dingler aus Österreich genannt. Die Summe fließt allerdings nicht als Überweisung, sondern als Sachspende in Form von 6395 Plakaten für den Bundestagswahlkampf der AfD. Die Slogans etwa: „Weiter Asylbetrug?“ oder „Weiter Teuerung und Stromkosten?“

Spende aus Privatvermögen

Gegenüber WDR und NDR erklärte Dingler, die Spende stamme aus seinem Privatvermögen. Er befürchte eine Eskalation des Ukraine-Krieges und nur die AfD setze sich in Deutschland für Frieden ein. Außerdem halte er die deutsche Energiepolitik für falsch. Laut WDR und NDR sei ein „Werbemittelunternehmer aus Nordrhein-Westfalen“ mit der Kampagne beauftragt worden.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Wahlkampf extrem: Was Hamburger Politiker nach dem Merz-Vorstoß zwischen Veddel und Eppendorf erleben

Was Hamburger Politiker nach dem Merz-Vorstoß zwischen Veddel und Eppendorf erleben Schwebebahn für Harburg: Behörde prüft spektakuläres Projekt für einen Sprung über die Elbe

Behörde prüft spektakuläres Projekt für einen Ziemlich irre Franzbrötchen : Mit Leberwurst oder Pizzateig – extreme Vielfalt bei Hamburgs Bäckern

: Mit Leberwurst oder Pizzateig – extreme Vielfalt bei Hamburgs Bäckern Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Rangnicks Lob für St. Pauli-Trainer Blessin

20 Seiten Plan7: Wenn jetzt schon Sommer wär! Ihr Festival-Planer für Hamburg und Norddeutschland

Die AfD hatte nach dem Ampel-Aus bereits eine Großspende von 1,5 Millionen Euro und eine von 999.990 Euro gemeldet. Großspenden ab 35.000 Euro müssen Parteien umgehend der Bundestagspräsidentin anzeigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mal clever, mal verwirrend: Der große Wahlplakate-Check

In Österreich könnte die AfD-Schwesterpartei FPÖ mit Herbert Kickl den nächsten Kanzler stellen – durch eine Koalition mit der CDU-Schwesterpartei ÖVP. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte die mögliche Zusammenarbeit in Österreich als „Desaster“ bezeichnet. Die Sorge, auch in Deutschland könnte eine rechtsextreme Partei an einer Regierung beteiligt werden, hatte am Wochenende hunderttausende Menschen auf die Straße getrieben, nachdem die AfD im Bundestag einem Unions-Antrag die Mehrheit verschafft hatte.