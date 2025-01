Attacke in Wilhelmsburg: Jugendliche gehen mit Ästen auf Transmenschen los

In Hamburg ermittelt der Staatsschutz der Polizei nach einer Attacke von Jugendlichen auf einen Transmenschen. Das 29-jährige Opfer sei mit Ästen angegriffen und transphob beleidigt worden, teilten die Beamten in der Hansestadt mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend im Stadtteil Wilhelmsburg. Die Täter waren schätzungsweise 13 bis 15 Jahre alt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer auf eine Rangelei zwischen drei männlichen Jugendlichen aufmerksam und wollte sichergehen, dass es sich um keine ernsthafte Auseinandersetzung handelte. Daraufhin wurde es von den Jugendlichen beleidigt und attackiert, blieb jedoch unverletzt.

Ein Zeuge kam dem Transmenschen zur Hilfe, woraufhin die offensichtlich minderjährigen Täter unerkannt flüchteten. Die Tat ereignete sich im Bereich eines Bürger- und Veranstaltungszentrums. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder den mutmaßlichen Tätern machen können. (afp/mp)