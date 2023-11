Asphaltschäden! Eingeschränkter Verkehr auf Hamburger Autobahn

Bauarbeiten auf der A1 sorgen am Wochenende für Behinderungen im Hamburger Osten. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Moorfleet und Billstedt.

Am Sonntag ist die A1 in RIchtung Lübeck/Berlin nur einspurig befahrbar. Zwischen 3 Uhr morgens und 22 Uhr am Abend werde der Verkehr einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt, hieß es von der Autobahn GmbH.

Bauarbeiten in Hamburg: A1 Richtung Lübeck Sonntag einspurig

Betroffen ist der Abschnitt der A1 zwischen Moorfleet und Billstedt. Die Auffahrt Moorfleet wird im Zuge der Arbeiten gesperrt. Autofahrer:innen werden über die Amadeus-Stubbe-Straße, Rungedamm, Hans-Duncker-Straße zur Anschlussstelle Allermöhe auf die A25, zum Dreieck Südost und zur A1 Richtung Lübeck umgeleitet.

Die festgestellten Asphaltschäden müssten noch vor der Winterperiode behoben werden, hieß es. Die Fahrbahn in Richtung Bremen ist nicht betroffen. (dpa/fbo)