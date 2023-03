Sie sind eine der Hauptattraktionen von Planten un Blomen: die denkmalgeschützten Schaugewächshäuser. Doch seit Jahren ist der fast 60 Jahre alte Komplex dicht. Sogar von Einsturzgefahr ist jetzt die Rede. Und obwohl seit sechs Jahren mindestens 13,15 Millionen Euro vom Bund bereitstehen, liegt der Beginn der Sanierungsarbeiten in weiter Ferne. Wie kann das sein?



Die IGA 1963 – die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Damals fand in Hamburg die Internationale Gartenbauausstellung statt. Die Besucher staunten über die zu diesem Anlass errichtete kühne Konstruktion der Schaugewächshäuser. Deren Innenraum kommt ohne jede tragende Stütze aus. Entworfen hatte die Gebäude Professor Bernhard Hermkes (1903-1995). Aber so schön seine Entwürfe waren, sie hätten penibel gepflegt werden müssen.