Raub, Körperverletzung und Nötigung, Drogenhandel: Meldungen über diese und ähnliche Verbrechen sind in Hamburg eher die Regel als die Ausnahme. Und immer häufiger gehen sie von Jugendlichen aus. In einigen Brennpunktstadtteilen stehen manche Heranwachsende dermaßen unter Druck, dass „eine kleine Provokation für sie ausreicht, um zuzuschlagen“, warnt der Arche-Leiter Tobias Lucht. Und geht noch einen Schritt weiter: Teile von Jenfeld seien zu einem „rechtsfreien Raum“ geworden, sagt er. Und was macht die Polizei?