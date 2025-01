Anzahl der Ferienwohnungen in Eimsbüttel explodiert – besonders in diesen Stadtteilen

Dass in Hamburg an allen Ecken und Enden Wohnraum fehlt, ist allgemein bekannt. Im Bezirk Eimsbüttel gibt es dennoch immer mehr Wohnungen, die teilweise oder vollständig an Touristen vermietet werden – fast 1500 neue im Vergleich zu 2019. Es gibt mittlerweile sogar Online-Coachings für „legales Airbnb Business“. Das sei nicht länger hinnehmbar, sagt ein lokaler Linken-Politiker.

Im Jahr 2024 wurden in Eimsbüttel 584 neue Ferienwohnungen registriert. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion an die Bezirksversammlung Eimsbüttel hervor. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 28,24 Prozent mehr, im Vergleich zu 2019 128,81 Prozent (fast 1500 Wohnungen) mehr.

In diesen Stadtteilen gibt es die meisten Ferienwohnungen

Die meisten Ferienwohnungen gibt es aktuell mit 336 der Aufschlüsselung zufolge unter der Postleitzahl 20259 (Stadtteile Eimsbüttel und Sternschanze). Es folgen die Postleitzahlen 20255 (Eimsbüttel und Hoheluft-West, 326 Ferienwohnungen) und 20253 (ebenfalls Eimsbüttel und Hoheluft-West, 309 Ferienwohnungen). Die wenigsten Ferienwohnungen (5) gibt es unter der Postleitzahl 20249 (Eppendorf und Hoheluft-Ost).

Um in Hamburg eine Wohnung teilweise oder vollständig an Touristen zu vermieten, braucht man eine Wohnraumschutznummer. Dann ist es möglich, entweder die Hälfte des Wohnraumes übers ganze Jahr oder die gesamte Wohnung bis zu acht Wochen im Jahr zu vermieten – selbstverständlich mit der Einwilligung des Vermieters, wenn es sich nicht um Eigentum handelt.

Mikey Kleinert (die Linke), der die Anfrage gestellt hat, ist empört ob des Anstieges. „Immer mehr Wohnraum wird als Ferienwohnung verwertet. Angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist das nicht länger hinnehmbar. Das Anbieten von Ferienwohnungen ist in vielen Fällen einfacher und lukrativer als alternative Modelle wie die Untervermietung oder die Nutzung als WG.“

Online-Coaches klären über „Wohnungs-Business“ auf

Von den 2652 registrierten Ferienwohnungen in Eimsbüttel sind 326 gewerblich. Doch auch für Privatpersonen erscheint die Möglichkeit zum Nebenverdienst angesichts der steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten immer attraktiver. Mittlerweile gibt es sogar Online-Coachings, in denen erklärt wird, wie man bei der Vermietung seiner Wohnung vorgehen muss. „Lernen Sie wie es geht: Wie überzeugen Sie Eigentümer von Ihrem Vorhaben? Welche Regulierungen müssen Sie beachten, damit Ihr Business legal bleibt? Wie vermarkten Sie Ihre Wohnung und setzen die perfekten Übernachtungspreise fest? Wie automatisieren Sie Ihr Business, um die Erträge mit jeder Buchung zu maximieren?“, heißt es auf einer dieser Seiten.

„Es muss dringend etwas getan werden, um die Wohnungen wieder für den normalen Mietmarkt bereitzustellen. Die Zahlen sind erschreckend – und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher“, sagt Mikey Kleinert zur MOPO. (prei)