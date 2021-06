Anwohner und Berufstätige genervt: Schrottautos blockieren Parkplätze in Hamburg

Hammerbrook –

Sie sind teilweise Schrott, teilweise noch in gutem Zustand: Abgemeldete Autos ohne Kennzeichen, die in Hammerbrook rings um die Süderstraße öffentliche Parkplätze blockieren. Für Anwohner und Angestellte der dort ansässigen Firmen ein lästiges Problem. Die Polizei kennt zwar die Verhältnisse, eine Lösung scheint dennoch nicht in Sicht.

Im Gewerbegebiet in Hammerbrook haben sich viele Autoverkäufer und Werkstätten angesiedelt. Hier kann man günstig einen Gebrauchtwagen erstehen oder sein Auto reparieren lassen – sofern man einen Parkplatz findet. Denn rings um die Süderstraße, vor allem im Grevenweg, der Sorbenstraße und dem Luisenweg, verstecken sich zwischen den Autos von Anwohnern und Berufstätigen, viele Fahrzeuge ohne Kennzeichen und blockieren die Parkmöglichkeiten.

Autos ohne Kennzeichen: Von Schrott bis Luxusklasse

Ob die Autos von den Autoverkäufern dort abgestellt werden, da sie auf ihren Höfen keinen Platz mehr haben oder ob Menschen versuchen ihre schrottreifen Autos so loszuwerden, kann nicht genau nachverfolgt werden. Ein Polizist erklärt den Grund: Diese Autos sind mutmaßlich schon durch viele Hände gegangen und wurden schon mehrfach weiterverkauft. Das mache es für die Behörden so gut wie unmöglich nachzuverfolgen, wem das Auto tatsächlich gehört.

Schrottautos blockieren die Parkplätze rings um die Süderstraße in Hammerbrook. Patrick Sun Foto:

Das könnte Sie auch interessieren:Einsatz in Hamburg: Polizist stellt Einbrecher

Da aber einige Autos noch in einem tadellosen Zustand sind, scheint es sich zumindest teilweise um Autos zu handeln, die noch verkauft werden sollen.

Blockierte Parkplätze in Hammerbrook: Keine Besserung in Sicht

So offensichtlich das Problem auch ist, scheint eine Lösung nicht in Sicht. Sobald das Ordnungsamt nämlich die Autos markiert, haben Fahrzeughalter zwei Wochen Zeit das Auto zu entfernen. Die Fahrzeuge würden dann über Nacht verschwinden oder einfach umgeparkt werden und der Prozess starte von vorne, so der Polizist.

Teilweise sind die Autos aber noch in einem tadellosen Zustand. Patrick Sun Foto:

Somit ist wohl auch in Zukunft keine Besserung zu erwarten. Im Gegenteil: Beschäftigte, die im Gewerbegebiet in Hammerbrook arbeiten, berichteten von einer Zunahme der abgestellten Autos in letzter Zeit.