Seit vergangener Woche klagen viele Anwohner über ein dauerndes Brummgeräusch, das durch den Bezirk zieht. Die Anwohner sind irritiert, denn niemand weiß, woher das Brummen kommt. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass es ertönt.

„Vergangenen Mittwoch wurde ich morgens von dem Geräusch geweckt“, erzählt Hauke Hinz. Das Geräusch: Ein tiefes, vibrierendes Brummen, das durch Ottensen zog. „Ich wohne seit mehr als zehn Jahren hier und habe so etwas noch nie zuvor gehört“, so der 34-jährige weiter. Tagsüber sei das Geräusch verschwunden, abends habe es dann erneut gebrummt. Hinz sagt, auch Ohrstöpsel hätten nicht geholfen, das Geräusch verursache Stress.

Anwohner in Altona klagen über laute „Brummgeräusche“

Ein Aufruf über ein Nachbarschaftsnetzwerk hätten gezeigt: Hinz hörte das Brummen nicht allein. „Es haben sich bestimmt 85 Leute aus ganz Altona gemeldet“, erzählt er. Darunter auch ältere und kranke Menschen, die stark unter dem Geräusch litten. Hinz, von Beruf Sozialarbeiter, beschloss daraufhin am Freitagabend, der Sache nachzugehen: „Ich hatte das Gefühl, dass es zwei Quellen des Geräuschs gibt – eine in der Nähe des Altonaer Bahnhofs und eine im Hafen.“

Bereits seit 2001 klagen Altonaer gelegentlich über ein geheimnisvolles Brummen. Bisherige Ermittlungen hätten oft gezeigt, „dass eine technische Anlage in der Umgebung die Geräusche verursachte“, so eine Pressesprecherin des Bezirksamts Altona. Zu den Geräuschquellen zählten unter anderem Heizungsanlagen, Pumpengeräusche, Baustellen oder der Hafen.

Brummen trat bereits in Vorjahren in Altona auf

Letzterer wurde auch 2018 als Übeltäter vermutet, als es in Altona schon einmal brummte. Die Hafenbehörde HPA gab jedoch an, den Ursprung des Geräusches nicht zu kennen. Damalige Messungen des Bezirksamts verfolgten das Geräusch zurück in die Övelgönner Straße (Altona-Nord) – eine genaue Quelle war dennoch nicht zu finden.

Im derzeitigen Fall sind bisher drei Bürgeranfragen zu dem Brummen eingegangen, heißt es vom Bezirksamt. Den Bürgern sei eine Prüfung vor Ort mit möglicher Lärmmessung angeboten worden, um die Existenz des Geräusches zu bestätigen und um festzustellen, ob Lärmschutz-Richtlinien überschritten sind. Erst dann könne das Amt beispielsweise gegen einen Betreiber einer Anlage vorgehen.

Hinz berichtet, das Geräusch seit vergangenem Wochenende nicht mehr in Ottensen gehört zu haben – laut Berichten auf nebenan.de wandere es derzeit im Bezirk umher. Der Ursprung des Brummens bleibt weiter unklar.