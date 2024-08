Anti-Höcke-Protest in Hamburg: „Kein Fußbreit der AfD!“

Das „Bündnis gegen Rechts“ ruft zu einer Demo gegen die AfD am kommenden Sonntag auf. Mit dem Motto „Ob Thüringen oder Hamburg: Kein Fußbreit der AfD!“ zieht der Marsch durch die Hamburger Innenstadt. Start ist um 20 Uhr an der Reesendammbrücke in der Hamburger Innenstadt.

„Anlass ist die Erwartung, dass die völkische AfD mit dem Nazi Björn Höcke an der Spitze am 1. September als stärkste Fraktion in den Thüringer Landtag einziehen wird“, schreibt das Bündnis auf seiner Webseite. Die Wahl in Thüringen, aber auch die kommenden Wahlen in Brandenburg und Sachsen würden der rechten Partei mehr Einfluss und mehr Geld bringen. „Die viel beschworene Brandmauer droht zu fallen“, so das Bündnis.

Es sieht große Demos, wie es sie im Januar gegeben hatte, als wichtiges Zeichen und wünscht sich eine Politik für alle. „Eine Politik, die Armut und Ausgrenzung bekämpft und Teilhabe ermöglicht, anstatt den Parolen der AfD nachzulaufen“, schreiben sie. (ego)