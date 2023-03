Es gibt einen Hoffnungsschimmer bei Hamburgs Mieten

Die Mieten sinken in Hamburg. Das geht aus einer Analyse des Immobilienunternehmens „Immowelt“ hervor. In Norddeutschland steht die Hansestadt damit allein da, denn ansonsten steigen die Wohnkosten im Norden. In Berlin explodierten die Preise sogar um mehr als ein Viertel!

Endlich gute Nachrichten auf dem Hamburger Wohnungsmarkt. Laut einer aktuellen Analyse von immowelt fallen die Mietpreise um ein Prozent im Vergleich zum letzten November. Statt damals noch 11,53 Euro kostete der Quadratmeter im Februar 11,41 Euro. Damit ist die Stadt an der Elbe nicht einmal mehr unter den Top Fünf der teuersten Mietstädte Deutschlands.

Berliner Mieten steigen um mehr als ein Viertel

In den größten norddeutschen Städten sind Hamburgs sinkende Mietpreise einmalig. Bremen und Hannover weisen steigende Kosten auf, jeweils um vier Prozent gehen die Werte hier nach oben.

Außergewöhnlich ist der Mietenanstieg in Berlin. Hier kostete ein Quadratmeter im November noch 9,86 Euro, jetzt sind es 12,55 Euro. „Die Verteuerung der Mieten in Berlin um gut ein Viertel innerhalb weniger Monate ist dramatisch“, sagt Felix Kusch, Immowelt Country Managing Director.

Zu wenig Wohnfläche, hohe Baukosten und steigende Nachfrage

Laut Immowelt kann der sprunghafte Anstieg der Berliner Preise „ein saisonaler Effekt sein, dessen Dynamik sich im Verlauf des Jahres wieder abschwächen kann.“ Trotzdem kommen wohl teurere Mieten auf die wachsende Hauptstadt. Noch dazu befeuere die aktuell steigende Nachfrage nach Wohnungen bei zu wenig Wohnfläche und steigenden Baukosten die Mietensteigung.

Die Daten für die Mietpreisanalyse ergibt sich aus den auf immowelt.de eingetragenen Angeboten. Es handelt sich dabei um die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen mit 80 Quadratmetern und drei Zimmern im zweiten Stock. (lbo)