Die Zahl der Kinder in Hamburg wächst – das merken auch die Grundschulen der Hansestadt: 17.610 Mädchen und Jungen sind dieses Jahr für die ersten Klassen angemeldet worden – das sind noch einmal etwas mehr als im vorigen Rekordjahr. Die MOPO zeigt, welche Grundschulen die größte Nachfrage haben, wo bald neue gebaut werden und in welchen Bezirken es die größten Zuwächse bei den Anmeldungen gibt.

„Ich freue mich, dass die aktuellen Anmeldezahlen weiterhin auf dem hohen Niveau der Vorjahre liegen“, sagte Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). „Da sich die Geburtenzahlen der Hansestadt mit Beginn des Jahrzehnts ebenfalls auf einem hohen Niveau eingepegelt haben, ist zu erwarten, dass die Anmeldezahlen auch in den nächsten Jahren ähnlich hoch bleiben werden.“

Hamburgs Grundschulen mit den meisten Anmeldungen

Im Rekordjahr 2023 waren mehr als 700 Kinder als im Jahr zuvor dazugekommen, in den Jahren davor waren es jährlich zwischen 300 und 500 mehr. 2024 geht der Wachstum weiter, allerdings deutlich langsamer – zehn Mädchen und Jungen (0,03 Prozent) mehr als im Vorjahr wurden angemeldet.

Dies sind die Top-Drei der Grundschulen mit den meisten Anmeldungen für das kommende Schuljahr:

Elbinselschule in Wilhelmsburg (151)

Adolph-Schönfelder-Schule in Barmbek (150)

Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup (147)

Die meisten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die Schule Schnuckendrift (Neugraben-Fischbek) mit 39 und die Schule Curslack-Neuengamme mit 38 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. Von den neueren Grundschulen hatten diese die meisten Anmeldungen:

Schule Fabriciusstraße in Bramfeld, gegründet 2021: 98 Anmeldungen

Grundschule Ballerstaedtweg in Ohlsdorf, gegründet 2019: 91 Anmeldungen

Grundschule Am Baakenhafen in der HafenCity, gegründet 2021: 78 Anmeldungen

Grundschule Sinstorfer Weg in Marmstorf, gegründet 2020: 77 Anmeldungen

Wolfgang-Borchert-Schule in Eimsbüttel, gegründet 2019: 73 Anmeldungen

Schule am Park in Harburg, gegründet 2021: 66 Anmeldungen

Hier entstehen neue Grundschulen in Hamburg

Je nach Bezirk ist die Entwicklung der Anmeldezahlen für die ersten Klassen im Schuljahr 2024/25 sehr unterschiedlich: Die stärksten Zuwächse im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es in den Bezirken Hamburg-Mitte (+110), Harburg (+67), Wandsbek (+29) und Bergedorf (+14). Rückgänge gab es hingegen in den Bezirken Hamburg-Nord (-53), Altona (-60) und in Eimsbüttel (-97).

In diesem Jahr werden laut Schulbehörde zwei neue Grundschulen mit jeweils ein bis zwei Klassen an den Start gehen: die Fanny-Hensel-Schule in Barmbek-Süd und die Grundschule Eschenweg in Fuhlsbüttel. Für 2025 sind mit der Grundschule Isestraße in Harvestehude und der Grundschule Wandsbek-Süd weitere Grundschulgründungen geplant.

„Unser Anspruch bleibt unverändert: Alle Kinder sollen gut lernen können. Wir werden deswegen entsprechend der Schülerzahl die Zahl der Lehrkräfte weiterhin erhöhen“, so Senatorin Bekeris. Mit dem Hamburger Schulbauprogramm seinen die Schulen zudem gut auf die konstant hohen Anmeldezahlen vorbereitet.

800 Kinder haben sich noch nicht angemeldet

Nach Angaben der Schulbehörde sind die Anmeldezahlen trotz eines absehbaren Trends noch vorläufig. 800 der laut Melderegister schulpflichtigen Kinder haben sich noch nicht angemeldet. Erfahrungsgemäß handle es sich dabei hauptsächlich um veraltete Einwohnermeldedaten, wenn Familien vergessen, sich nach einem Umzug um- oder abzumelden. Es könnten aber auch neu zugewanderte Kinder darunter sein.

Zudem müssten noch etwas mehr als 200 Anträge auf Zurückstellung vom Schulbesuch entschieden werden – bei einer Genehmigung werden diese Kinder erstmal noch für die Vorschule angemeldet. Die Zahl der Anmeldungen für die Vorschulklassen (VSK) ist nach dem Rekordjahr 2023 erstmalig um 347 Anmeldungen auf 11.081 wieder gesunken.

Die bisher genannten Zahlen für die Grundschulen sind Anmeldezahlen nach Erstwunsch. Bei Schulen mit mehr Anmeldungen als Plätzen soll in den nächsten Wochen die Umverteilung unter Berücksichtigung der Zweit- und Drittwünsche stattfinden. Anfang April sollen die Familien dann die Aufnahmebescheide erhalten. Das neue Schuljahr startet am Ende August.