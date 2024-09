Das Neubauquartier Sonninpark verspricht Idylle in zentraler Lage – mit Innenhof und Spielplatz besonders ansprechend für Familien. Und doch hängen hier an zahlreichen Gebäudetüren Hinweise, diese aufgrund von vielen Diebstählen nicht offen stehen zulassen. Anwohner berichten zudem von immer mehr Drogenabhängigen, die am Spielplatz und Kanal herumhängen. Dahinter steckt ein altbekanntes Problem. Die MOPO hat sich vor Ort umgesehen – und machte mehrere Entdeckungen.