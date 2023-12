Hamburg schnieft und schnupft. Entweder sind die Leute krank oder sie kennen jemanden, der gerade das Bett hüten muss. Die Wartezimmer in den Hausarztpraxen sind voll. Kurz vor den Festtagen zirkulieren verschiedenste Viren in der Stadt – und nerven die Hamburger. Zu allem Überfluss sind viele Medikamente knapp. Und nun sorgen die Angriffe im Roten Meer auf Frachtschiffe auch noch dafür, dass sich die Lage verschärft.

Marschflugkörper auf Container: Die Angriffe der Huthi-Rebellen auf die Containerriesen im Roten Meer sorgen für eine neue Eskalationsstufe im Nahost-Konflikt – mit weltweiten Auswirkungen. Vieles, was uns den Alltag erleichtert, von Tabletten bis Tablets, kommt über die gefährliche Route. Klaffen bald Lücken in den Regalen der Elektronikmärkte? Fehlen bald (noch mehr) Medikamente in Hamburger Apotheken? Die MOPO fragte einen Seehandelsforscher und den Präsidenten der Hamburger Apothekerkammer – mit durchaus unterschiedlichen Prognosen.

Bei Medikamenten sorgen die erzwungenen Umwege der Frachter um das Kap der Guten Hoffnung für noch mehr Engpässe in einem ohnehin gefährlich leergefegten Markt, wie Kai-Peter Siemsen, Präsident der Hamburger Apothekerkammer, erklärt: „Es ist eine Katastrophe, und das kommt jetzt noch oben drauf.“

Er schildert eine dramatische Lage: „Mehr als 500 Medikamente aus allen Bereichen sind derzeit nicht lieferbar, und die Liste wird täglich länger.“

Apotheker Kai-Peter Siemsen, Präsident der Apothekerkammer Hamburg

Aktuell sei etwa ein Kombi-Arzneimittel für HIV-Patienten auf absehbare Zeit nicht mehr zu bekommen: „Kein Hersteller liefert das.“ Betroffene müssten nun auf einen anderen Wirkstoff eingestellt werden, den die Krankenkassen bisher aus Kostengründen immer abgelehnt haben. Die Raketen der Huthi-Rebellen sind aber nicht die Ursache des dramatischen Mangels, so der Präsident der Hamburger Apotheker: „Die Wurzel des Problems ist, dass Deutschland für Medikamente weniger zahlt als andere Länder in Europa und deshalb bei den Herstellern hinten auf der Liste steht.“

Antibiotika, bestimmte Insuline, Blutdrucksenker und Krebsmedikamente seien derzeit sofort vergriffen, sobald ein Großhändler sie in sein System stellt: „Wir haben jetzt eine Software, die stündlich abfragt, was vorhanden ist und automatisch bestellt“, so Siemsen: „Trotzdem sind drei Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, Hersteller abzutelefonieren, um zu fragen, wann was wieder lieferbar sein wird.“ Leichter wird das nicht: Die meisten Tabletten, die wir schlucken, stammen aus Fabriken in China und Indien – und derzeit vermeiden die Reedereien den schnellen Weg durch den Suezkanal. „Die längeren Lieferwege werden wir im Januar merken“, so Siemsen: „Und schon jetzt ist die Lage schlimmer als im vergangenen Jahr.“

Wie sieht es bei Handys, Laptops, Spielekonsolen aus, die ebenfalls in Containern übers Rote Meer zu uns kommen? Sorgen die Huthi-Milizen für leere Lager bei „Mediamarkt“ und Co? „Wenn die Haupthandelsroute zwischen Asien und Europa gestört ist, sehen wir das hier sofort in den Regalen“, so Henning Vöpel, Vorstand vom Centrum für Europäische Politik, im NDR-Interview.

Vincent Stamer, Ökonom und Seehandelsforscher vom Institut für Weltwirtschaft

Seehandelsforscher Vincent Stamer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft ist da etwas optimistischer: „Für die Reedereien ist die Lage schwierig, aber der Effekt auf Konsumenten ist gering.“ Die Ware komme durch den Umweg einmal rund um Afrika zwar zehn Tage später an, das sorge aber noch nicht für Engpässe: „Leere Regale in Elektronikmärkten sehe ich dadurch nicht.“ Das sagt auch eine Sprecherin von „MediamarktSaturn“ auf Anfrage: „Noch sehen wir keine Auswirkungen der aktuellen Situation im Suezkanal auf unsere gesamte Lieferkette oder die Warenverfügbarkeit im Weihnachtsgeschäft.“ Man beobachte weiter.

Und wird der Fernseher nun teurer, weil die Reederei ja zusätzlichen Treibstoff kaufen musste? Auch da gibt Stamer Entwarnung: „Der Weg von China zum Hamburger Hafen macht bei Elektronik rund 0,2 Prozent des Preises aus, da sind keine großen Sprünge zu erwarten.“

Insgesamt, so der Ökonom, sei die Situation nicht mit der Zeit während der Pandemie zu vergleichen: „Zu Lockdownzeiten gab es eine massive Nachfrage, alles, was schwimmen konnte, wurde eingesetzt, die Frachtraten waren gigantisch. Jetzt ist die Konjunktur schwach, und die Frachter weniger ausgelastet.“