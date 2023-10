Er trägt einen Professoren-Titel, obwohl er gar nicht habilitiert ist: Der MOPO-Artikel über den Ärztlichen Direktor der Endo-Klinik, Dr. Thorsten Gehrke, hat in Hamburg für Wirbel gesorgt. So erklärt die Klinik, was passiert ist – und wie es nun weitergeht.

Er trägt einen Professoren-Titel, obwohl er gar nicht habilitiert ist: Der MOPO-Artikel über den Ärztlichen Direktor der Endo-Klinik, Dr. Thorsten Gehrke, hat in Hamburg für Wirbel gesorgt. So erklärt die Klinik, was passiert ist – und wie es nun weitergeht.

In einer Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt der Geschäftsführer der Spezialklinik für Knochen-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie an der Holstenstraße, Philip Wettengel, am Montag den falschen Umgang mit dem Professorentitel des obersten Arztes zu.

Mail an Belegschaft: Ärztlicher Direktor muss Schild an Bürotür ändern

„Leider war bisher die Bezeichnung an der Bürotür von Profesor Visitante (Buenos Aires/ Santiago de Chile) Dr. med. Thorsten Gehrke und auf der Internetseite von Helios-international (die aber nicht von uns gepflegt wird) fehlerhaft“, heißt es in dem Schreiben an die Belegschaft.

Nicht nur auf dem Türschild, sondern auch auf der Internetseite der zum Helios-Konzern gehörenden Klinik sei Gehrke also fälschlicherweise und – so wird es suggeriert – ohne etwas dafür zu können, mit dem höchsten akademischen Titel ausgewiesen worden. „Dies wurde schlicht übersehen und wird heute abgeändert“, verspricht Wettengel in der Mail weiter.

Irreführend: Aus „Prof. Dr. med.“ wird „Profesor Visitante (Buenos Aires/Santiago de Chile)“

Allerdings: Entfernt wird der Professorentitel dabei nicht – sondern umformuliert. Das heißt: Aus dem „Prof. Dr. med. Thorsten Gehrke“, wie er bisher weitläufig in der Klinik genannt wurde, wird ab sofort ein „Profesor Visitante (Buenos Aires/ Santiago de Chile) Dr. med. Thorsten Gehrke“. Dabei bemüht das Unternehmen den Umstand, dass der Chirurg vor zehn bzw. elf Jahren bei Besuchen in Südamerika als Gastredner an den Universitäten der Hauptstädte Argentiniens und Chiles als „Profesor visitante“ aufgetreten ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Personalmangel, Psycho-Druck, Angriffe auf Beamte: In „Santa Fu“ ist die Hölle los

Im Spanischen wird der Professoren-Titel etwas anders verwendet als im Deutschen. Ein „profesor“ ist schlicht ein Lehrer oder auch – wie in diesem Fall – ein Dozent. Die Klinik hatte der MOPO in einer Stellungnahme mitgeteilt, die Bezeichnung „Profesor visitante“ sei Gehrke damals „verliehen“ worden. Die Universitäten selbst haben auf mehrere Anfragen der MOPO zu der Sache bisher nicht reagiert.

Gehrke verwendete Titel bereits vor 2012

Fakt ist: Ohne die Zusätze „visitante“ (Besucher) und „Buenos Aires/Santiago“ darf Gehrke den Titel nicht verwenden. Das hat die zuständige Wissenschaftsbehörde der MOPO bestätigt. Tatsächlich ist das aber geschehen – und zwar auch schon vor den Besuchen 2012 in Buenos Aires und 2013 in Santiago de Chile!

Auch schon vor seinen Gast-Aufenthalten in Südamerika trug Thorsten Gehrke den Professoren-Titel. hfr Auch schon vor seinen Gastaufenthalten in Südamerika trug Thorsten Gehrke den Professoren-Titel.

In der Ausgabe vom August 2010 der Zeitschrift „Management & Krankenhaus“ wird „Prof. Dr. Thorsten Gehrke“ zum Thema Lärmpegel im OP zitiert. Die Ärztezeitung vom 28. Februar 2011 verzichtet sogar auf die Abkürzung des Titels und zitiert „Professor Thorsten Gehrke“ zum Komplikationsraten bei bestimmten Eingriffen. Auch im NDR oder in den Publikationen der „Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik“ und des „Bundesverbands Medizintechnologie“ taucht der Professorentitel bereits 2011 auf. Darüber hinaus gibt es auf YouTube zahlreiche Interviews verschiedener Anbieter, die Gehrke als „Prof. Dr. med.“ ausweisen – ohne die Zusätze der südamerikanischen Hauptstädte.

Der Helios-Konzern hat auf eine MOPO-Anfrage zu diesen Unstimmigkeiten nicht reagiert.