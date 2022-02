So hat sich die Radiolegende Andreas „AC“ Clausen seinen Einstieg in die „Hamburg Zwei“-Frühstücksshow sicherlich nicht vorgestellt: Er hat sich nämlich bei einem Skateboard-Unfall am Sonntag böse verletzt. Davon lässt sich der Radiomoderator aber nicht aufhalten und beißt die Zähne zusammen.

„Ich wollte ein bisschen angeben, wie fit ich noch bin. Irgendwie war dann mit einem Mal das Board weg und ich in der Luft …“, so Clausen über den missglückten Skateboard-Ausflug mit seinem Sohn (14). Im Krankenhaus dann der Schock: Das Schlüsselbein ist gebrochen, mehrere Rippen sind geprellt, und auch sein linkes Auge hat was abbekommen und ist zugeschwollen. „Das linke Schlüsselbein ist an derselben Stelle gebrochen wie nach einem Unfall in meiner Studienzeit. Im Liegen ist es ganz fürchterlich, der Schmerz zieht durch die Rippen und ich habe Atemnot und schlafe deshalb im Sitzen.“

Davon hatte sich die Radiolegende aber nicht aufhalten lassen. Er saß trotzdem pünktlich an seinem ersten Arbeitstag zum Sendungsbeginn am Montag vor dem Mikrofon, um die Hamburger gemeinsam mit seiner Kollegin Birgit Hahn durch den Morgen zu begleiten. Eigentlich sollte Clausen aber operiert werden.

„Erst als ich nach Alternativen gefragt habe, weil ich ja gerade einen neuen Job angefangen habe, hat die Chirurgin gesagt, dass ich stattdessen auch mit einem Rucksack-Verband klarkommen würde. Falls es dann Komplikationen gäbe, könne man immer noch operieren.“ Den Rucksackverband bekommt Clausen am Dienstag. Dabei wird das Schlüsselbein nach hinten gezogen, sodass der Moderator beide Hände zum Arbeiten frei hat.

Die tröstenden Worte seiner Frühstücksshow-Kollegin Birgit Hahn dürften dem Verletzten zumindest etwas Mut machen: „Von mir eine ganz große Tüte Mitleid, lieber AC. Ich finde es wirklich tapfer von dir, dass du trotz der gewaltigen Schmerzen hier in der Show bist. Die Hoffnung ist ja, dass es nach und nach besser wird.“

„AC” folgt Radiomoderator Onni, der den Sender am 11. Februar verlassen hat, weil es ihn zurück in seine Wahlheimat Mecklenburg-Vorpommern zieht. Andreas Clausen hat seine Karriere bei seinem neuen Sender auch gestartet, bevor es ihn zu „Radio Hamburg“ und „Alsterradio“ zog. Damals hieß „Hamburg Zwei“ noch „OK Radio“. (mp)