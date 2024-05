An Krebs erkrankt: Junge Hamburger Mutter sucht Lebensretter

Sie hat zwei kleine Kinder und ist alleinerziehend: Jetzt ist die 35-jährige Christin aus Bergedorf schwer erkrankt. Blutkrebs! Ohne eine Stammzellenspende hat sie keine Chance. Wie Sie helfen können.

Um Christin zu retten, haben ihre Freundinnen eine Registrierungsaktion gestartet. „Die unternehmungslustige junge Frau, die gerne mit ihren Jungs schwimmen geht, die gerne in ihrem kleinen Garten gärtnert, die immer da ist, wenn ihre Lieben sie brauchen, ist jetzt auf unsere Hilfe angewiesen“, schreiben die Freundinnen auf der Internetseite der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Schock-Diagnose: Christin (35) aus Bergedorf hat Blutkrebs. Ihre Kinder bangen um das Leben der Mutter

Noch bis vor wenigen Wochen war die Welt noch in Ordnung. Doch dann bekam die Groß- und Einzelhandelskauffrau einen Infekt. Und noch einen. Und wieder einen. Nichts half. Weder Hausmittel noch Antibiotika. Die 35-Jährige wurde immer schwächer und schwächer.

Ein Bluttest ergab schließlich schlechte Werte. Christin wurde ins Reinbeker Krankenhaus überwiesen. Die Oma sprang ein, um sich um die Kinder zu kümmern. Dann die Schock-Diagnose am 15. April: Leukämie. Christin bekommt jetzt eine Chemotherapie. Doch Hoffnung auf Heilung würde nur eine Stammzelltransplantation bringen. Christin will leben – für ihre Kinder. Die beiden Jungs sind erst vier und sechs Jahre alt.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, komme als Spender in Frage: Die DKMS-Registrierungsaktion läuft am Sonnabend, 11. Mai, von 10 bis 14 Uhr in der Elbkinder-Kita an der August-Bebel-Straße 15 – dem Kindergarten von Christins jüngerem Sohn. Bereits registrierte Personen müssen nicht noch einmal kommen. Ihre Daten werden gespeichert.

Auch Geldspenden auf das DKMS-Konto helfen weiter, denn bei den Registrierungsaktionen entstehen jeweils hohe Kosten. Die Konto-Nummer: IBAN: DE31 7004 0060 8987 0006 94. Verwendungszweck: NIW004/ Christin. (ng)