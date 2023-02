Wo heute städtisches Leben pulsiert, der Verkehr chaotisch und der Wohnraum knapp ist, war vor über 150 Jahren Schluss mit Hamburg. Denn Lokstedt war damals ein Ort im Herzogtum Holstein – und gehörte damit zu Dänemark. Fast ein Jahrhundert lang lag das verschüttet, was noch von dieser Geschichte Hamburgs zeugt: der Stein, der die damalige Grenze zwischen der Freien Hansestadt und Dänemark markierte. Die MOPO war dabei, als er nun neu gesetzt wurde.

Wo heute städtisches Leben pulsiert, der Verkehr chaotisch und der Wohnraum knapp ist, war vor über 150 Jahren Schluss mit Hamburg. Denn Lokstedt war damals ein Ort im Herzogtum Holstein – und gehörte damit zu Dänemark. Fast ein Jahrhundert lang lag das verschüttet, was noch von dieser Geschichte Hamburgs zeugt: der Stein, der die damalige Grenze zwischen der Freien Hansestadt und Dänemark markierte. Die MOPO war dabei, als er nun neu gesetzt wurde.

Wir schreiben das Jahr 1864. Während Eppendorf immer dichter bebaut werden muss, weil wegen der langsam einsetzenden Industrialisierung immer mehr Menschen nach Hamburg ziehen, geht es wenige hundert Meter weiter im dänischen Ort Lokstedt ruhiger zu: So weit das Auge reicht, erstrecken sich hier Felder und Wiesen. Noch ist Lokstedt auf dem Gebiet des Herzogtums Holstein unter dänischer Herrschaft. Im Südosten des Ortes verläuft die Grenze nach Eppendorf, die Dänemark und Hamburg trennt. Seit 1864 markiert sie ein Grenzstein.

Im Jahr 1895 gehörte Lokstedt noch zu Preußen. Der Stein, der die Grenze zu Eppendorf markiert, wurde heute 158 Jahre später neugesetzt. Bild und Zeichnungsarchiv historischer Grenzsteine Hamburg Im Jahr 1895 gehörte Lokstedt zu Preußen.

Auch als Holstein ab 1864 nach dem Deutsch-Dänischen Krieg zu Preußen gehörte, verlief die Grenze zwischen Eppendorf und Lokstedt – nur, dass sie nun an Preußen und Hamburg trennte. Als der Eimsbüttler Turnverein (ETV) dann im Jahr 1936 in Eppendorf Tennisplätze aufschüttete, sei der Grenzstein unter der Oberfläche versenkt worden, erklärt der Historiker Wolf-Rüdiger Wendt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse, gefälschte Gemälde und Ekel-Sülze – die besten Rathaus-Geschichten

Mehr als 80 Jahre lag der Stein dann verschüttet – kaum jemand wusste davon. Aber Historiker Wendt: Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt er sich mit den Grenzen Hamburgs und wusste um den verborgenen Schatz. Als er vom Neubau des ETV-Sportzentrums Hoheluft am Lokstedter Steindamm hörte, informierte er den ETV über seine Vermutung, dass beim Ausheben des Bodens der Grenzstein gefunden werden könnte.

justus.fotos Beim zweiten Anlauf finden Volker Ramm (links) und Tobias Thomas (rechts) von der Baufirma LaBarre den Grenzstein.

Und tatsächlich: Im August 2022 war die Suche der Baufirma LaBarre schließlich erfolgreich. Volker Ramm und Tobias Thomas fanden den 700 Kilo schweren Grenzstein beim zweiten Versuch: „Wir haben dann ein bisschen tiefer gebuddelt. In ungefähr 70 Zentimeter Tiefe sind wir auf ihn gestoßen.“

justus.fotos In Zusammenarbeit mit Volker Ramm, Frank Fechner, Wolf-Rüdiger Wendt und Ingo Zumbruich (v.l.) wurde der Grenzstein nun neu gesetzt.

So wie der Grenzstein gefunden wurde – bloß mit Wasser abgespritzt – wurde er am Mittwoch vor die Kita des ETV-Sportzentrums am Lokstedter Steindamm gesetzt. Frank Fechner, Erster Vorsitzender des ETV, möchte damit „die Geschichte unserer Stadt für die Kinder greifbar machen und wieder aufleben lassen“.