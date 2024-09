Vom Boden steigt Nebel auf. Strobo-Lichter flackern an den Wänden. An der Decke dreht sich eine Disco-Kugel. Die Musik ist so laut, dass man sein eigenes Wort nicht versteht. Das Ganze spielt sich aber nicht an einem Samstagabend in einem vollen Club an der Reeperbahn ab – sondern an einem Dienstagmittag in einer ehemaligen Telefonzelle. Willkommen in Hamburgs kleiner Disco! Wie es sich hier feiert – ein MOPO-Reporter hat es ausprobiert. Zu einem herkömmlichen Club gibt es hier einen entscheidenden Vorteil.