Es ist bei Weitem nicht das luxuriöseste deutsche Hotel, mit Sicherheit aber eines der spektakulärsten: Das „Reverb by Hard Rock“ in den oberen Etagen des Grünen Bunkers an der Feldstraße. Wo gibt es so was schon? Eine Luxusherberge mit 134 Zimmern hoch oben auf einem Weltkriegshochbunker! Nun aber wird die Begeisterung getrübt: Denn in der Führungsetage der Hamburger Hotelbereiber-Firma RIMC hängt der Haussegen schief. Der Chef Marek N. Riegger und ein Mann, der noch bis vor kurzem sein Geschäftspartner war, liefern sich eine regelrechte Schlammschlacht.