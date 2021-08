Amtliche Hitzewarnung für Hamburg!: So kommen Sie cool durch den Blitz-Sommer

Eine Hitzewelle hat Hamburg im Griff, und es wird noch heißer! Das Wochenende bringt Temperaturen über 30 Grad, der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag eine amtliche Hitzewarnung ausgegeben. Grund genug für die Hamburger Sozialbehörde, den Bürgern einige Tipps für die heißen Tage mitzugeben – und einige Warnungen.

Während gesunde Erwachsene die Hitze gut wegstecken, kann sie für ältere und kranke Menschen oder Kinder anstrengend und sogar gefährlich werden. „Je jünger ein Kind ist, desto empfindlicher reagiert es auf Hitze und Sonne“, heißt es von der Sozialbehörde, und: „umso größer sind die Gefahren eines Hitzeschlages, Sonnenbrands oder Flüssigkeitsmangels“.

Hitzewelle in Hamburg: Mit diesen Tipps bleiben Sie cool

Um die Sommer-Tage unbeschwert genießen zu können, rät die Behörde daher, sich nicht ungeschützt der Mittagssonne auszusetzen und ausreichend ungesüßte, alkoholfreie Getränke zu trinken. Besonders wichtig: „Lassen Sie bei höheren Temperaturen niemals Kinder, ältere Menschen oder Haustiere alleine im Auto zurück. Bereits innerhalb kurzer Zeit – etwa während eines Einkaufs – kann die Temperatur im aufgeheizten Fahrzeug zur gefährlichen Falle für die Wartenden werden.“

Auch körperliche Belastungen wie Sport oder Gartenarbeit sollten bei starker Hitze eher vermieden werden, nach Möglichkeit sollte ein Sonnenschutz aufgetragen und regelmäßig erneuert werden – insbesondere bei Kindern. „Säuglinge und Kleinkinder sollten der direkten Sonne möglichst gar nicht ausgesetzt werden“, rät die Behörde. Sonnenhüte und Sonnenbrillen helfen, die Haut und die Augen zu schützen.

Die nächsten Tage wird's heiß in der Hansestadt: Die Temperaturen klettern auf über 30 Grad Celsius.

Auch bei Hitze müssen Corona-Regeln eingehalten werden

Ein Besuch im Freibad oder am See bietet sich bei sommerlicher Hitze an, auch hier rät die Sozialbehörde aber dringend, sich an diese Regeln zu halten. Außerdem gelte es auch bei hohen Temperaturen, die Corona-Regeln einzuhalten!

„Insbesondere in Situationen mit großer Enge oder schlechter Luftzirkulation ist es nicht ausgeschlossen, dass Corona-Viren verbreitet werden. Schützen Sie daher sich und andere, indem Sie sich regelmäßig die Hände waschen, in die Ellenbogenbeuge oder in ein Taschentuch husten und es vermeiden, Ihr Gesicht zu berühren.“

Blitz-Sommer in Hamburg: Behörde warnt vor Waldbränden

Durch Trockenheit und hohe Temperaturen besteht derzeit auch eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Um Brände zu vermeiden, bittet die Hamburger Umweltbehörde, auf keinen Fall im Wald und am Waldrand zu rauchen, Feuer anzuzünden, zu grillen oder glimmende Zigarettenstummel wegzuwerfen. Besitzer von PKW mit Katalysator sollten nicht über ausgetrocknetem Gras parken, da der heiße Katalysator das Gras unter dem Fahrzeug entzünden könnte. Bei Gras- oder Waldbrand bitte unverzüglich die örtliche Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 verständigen.

Weitere Infos zu den Themen Sommerhitze und Sonnenschein gibt es online auf www.hamburg.de/sommerhitze. Interessierte finden hier unter anderem Ratschläge zum richtigen Schutz vor Hitze und UV-Strahlen, Hinweise zum Umgang mit Hitze am Arbeitsplatz – sowohl für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch für Beschäftigte.