Amt entfernt Tauschbox in Ottensen – aus einem traurigen Grund

Im Bezirk Altona gibt es diverse Tauschboxen, in denen Anwohner nicht mehr benötigte Gegenstände teilen und tauschen können. Bei einer Tauschbox in Ottensen kam es zuletzt immer häufiger zu Beschwerden. Jetzt wird sie entfernt.

Ein Haufen Klamotten, ein Paar Schuhe, diverse Bücher, ein Lampenschirm, ein Rattankorb und ein Kopfkissen findet man noch in der Tauschbox an der Großen Rainstraße – aber nicht mehr lange. Am 11. April wird die Box abgeräumt. Immer wieder haben sich Anwohner beschwert, weil die Box nicht sauber gehalten wurde und die Fläche vermüllte.

Stadtreinigung musste mehrfach Unrat entfernen

Die Stadtreinigung habe in letzter Zeit mehrfach anrücken müssen, um Unrat zu entfernen, so Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin Altona. Selbst wenn Anwohner die Tauschbox auf eigene Faust wieder sauber hergerichtet hatten, habe dieser Zustand nie lange angehalten und es wurde wieder Unrat abgeladen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kündigung! Hamburger Viertel kämpft um seine einzige Eisdiele

Entsprechend sah das Bezirksamt keine andere Alternative, als alles abzuräumen. „Das ist schade, denn an anderen Stellen in unserem Bezirk funktionieren solche Tauschboxen durchaus“, bedauert von Berg. Alle Anwohner, die Gegenstände in der Tauschbox hinterlegt haben und diese zurückhaben wollen, werden gebeten, diese bis zum Abriss abzuholen. (zc)