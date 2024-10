Ganz doll Heimweh hatte der junge Soldat, er wollte zu seiner Mutter nach Eimsbüttel. Doch Joachim F. musste Dienst schieben in der Bismarck-Kaserne in Wentorf. Nach zwei Flachmännern mit Korn kaperte der 20-jährige Gefreite am 1. Oktober 1979 einen Schützenpanzer vom Typ Marder und startete zu einer Amokfahrt durch Hamburg, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde.