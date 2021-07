Am Wochenende: Wieder Sperrung auf A7 in Hamburg – aber nur in eine Richtung

Die nächste A7-Sperrung in Hamburg! Nachdem der Verkehr auf der Autobahn am vergangenen Wochenende 79 Stunden lang unterbrochen wurde, müssen Teile der Fahrbahn nun erneut gesperrt werden. Hintergrund sind letzte Arbeiten am Lärmschutztunnel in Stellingen.

Wie die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH mitteilte, gilt die Sperrung zwischen dem Dreieck Nordwest und den Anschlussstellen Eidelstedt und Stellingen in Richtung Süden von Samstag, den 27. März (21 Uhr) bis Sonntag, den 28. März (9 Uhr).

Stellingen-Tunnel: Sperrung am kommenden Wochenende

Heißt konkret: Der Verkehr auf A7 und A23 wird über Eidelstedt abgeleitet. Von dort aus führt die U44 bis zur Anschlussstelle Stelligen wieder auf die A7 Richtung Süden. Die Auffahrt Eidelstedt in Richtung Hannover wird für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.

Unter anderem werden nördlich und südlich des Stellingen-Tunnels im Mittelstreifen die automatischen Überleitungssysteme und die letzten Lärmschutzelemente hergestellt.

Zudem werde nördlich des Tunnels die Grundinstandsetzung auf der Richtungsfahrbahn Süd durchgeführt, heißt es in der Mitteilung. In diesem Bereich wurde der Verkehr während der gesamten Baumaßnahmen über den Mittelstreifen geführt, sodass die notwendigen Arbeiten erst im Nachgang durchgeführt werden können.

A7-Tunnel Stellingen: Insgesamt drei Bauphasen erforderlich

Für diese Arbeiten unter laufendem Verkehr seien drei Bauphasen erforderlich. Am kommenden Wochenende werde die Verkehrsführung für die erste Bauphase eingerichtet. Dafür sollen die drei Fahrstreifen Richtung Hannover nach außen verlegt und mit einer Spur über den Standstreifen geführt werden. Die Überleitung beginnt mit den zwei Fahrstreifen der A7 aus Norden kommend Höhe Duvenacker im Bereich des Zulaufs der A23. (alu)