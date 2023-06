Am Sonntag ist Fahrradsternfahrt in Hamburg – das ist geplant

Norddeutschland strampelt sich in die Verkehrswende: Zum bundesweiten Aktionstag „Mobil ohne Auto!“ laden die Veranstalter zur Fahrradsternfahrt in die Hamburger City. Die Polizei rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmern. Alle Infos über Start und Ziel, die Strecke und Straßensperrungen lesen Sie hier.

Tausende Radfahrer wollen am Sonntag, den 18. Juni, mit einer Fahrradsternfahrt erneut für eine konsequente Verkehrswende demonstrieren. Aus ganz Norddeutschland schwingen sich die Teilnehmer schon frühmorgens auf ihre Drahtesel.

Los geht es an mehr als 70 Startpunkten in ganz Hamburg, darunter auch einige in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Am frühesten geht es am Bahnhof Lüneburg los. Dort ist die Abfahrt für 8 Uhr geplant. Eine komplette Übersicht mit genauen Abfahrtszeiten gibt’s auf der Internetseite des Veranstalters unter www.fahrradsternfahrt.hamburg.de

Hamburg: Fahrradsternfahrt führt über Köhlbrandbrücke

An einzelnen Startpunkten werden vor der Tour Fahrrad-Gottesdienste angeboten. Die Polizei sperrt für die Radfahrer fünf Hauptrouten, Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Auch die Köhlbrandbrücke ist wieder Teil der Strecke, deren Überquerung laut Veranstalter für 13.30 Uhr geplant ist. Für Kinder wird es eine „Kids-Tour“ geben, die von der Bebelallee (Alsterdorf) bis zur Straße Herrengraben (Neustadt) verläuft.

Für 15.45 Uhr ist eine Abschlusskundgebung auf der Ludwig-Erhard-Straße, Ecke Rödingsmarkt geplant. Neben Redebeiträgen zum Thema bessere Fahrradinfrastruktur in Hamburg werden auch Fridays for Future-Aktivistin Annika Rittmann und Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende über die Hamburger Verkehrspolitik sprechen.

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist Hamburgs neuer Fahrrad-Hotspot: Ein Rastplatz nur für Radler

Nach der Kundgebung brechen die Teilnehmer auf zur gemeinsamen Abschlussrunde im Uhrzeigersinn um die Binnenalster (Ring 1). Das große Finale der Sternfahrt steigt dann gegen 16:45 Uhr am Rödingsmarkt. Für musikalische Unterhaltung sorgt – wie auch bereits bei der Kundgebung – die Reggae-Band Fogo da Samba.