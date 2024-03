Auf diese Kombination haben wir lange gewartet. Ein verlängertes Wochenende und Sonnenschein. Nichts wie raus in die Natur. Wir haben schöne, familienfreundliche Ziele für die Feiertage herausgesucht, die zum Teil gut per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Wenn man nebenbei noch Ostereier suchen und Lämmer streicheln kann, umso besser. Das sind unsere Tipps.

Auf diese Kombination haben wir lange gewartet. Ein verlängertes Wochenende und Sonnenschein. Nichts wie raus in die Natur. Wir haben schöne, familienfreundliche Ziele für die Feiertage herausgesucht, die zum Teil gut per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Wenn man nebenbei noch Ostereier suchen und Lämmer streicheln kann, umso besser.

Vier Tipps im Wendland

Im dünn besiedelten Wendland gibt es einiges zu sehen und zu erleben. Alte Tierrassen wie Angler Sattelschweine oder Thüringer Waldziegen und Landwirtschaft ohne Pestizide: Der „Archehof“ in Sammatz bei Neu-Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist ein Biohof wie aus dem Bilderbuch, mit Café, Kinderspielplatz und Gartenanlagen rund um einen Waldsee. An den Wochenenden dürfen kleine Besucher die Osterlämmer streicheln.

Das „Naturum Göhrde“ lädt am Ostersonntag und -montag von 11 bis 17 Uhr zur Eiersuche und zum Kaffee mit von den Landfrauen frisch gebackenem Kuchen ein.

Im Fachwerkstädtchen Hitzacker direkt an der Elbe versteckt der Osterhase am Montag im archäologischen Museum 80 Ostereier. Wer eins findet, kann ein Kinderfahrrad gewinnen.

Und das Rundlingsmuseum Wendlandhof in Lübeln bietet am Sonntag ein Osterprogramm für die ganze Familie: Aus Weidenruten werden Tipis gebaut und Zäune geflochten (11-13 Uhr) und 1000 Schoko-Eier, die auf dem Gelände des Freilichtmuseums versteckt sind, warten ab 14 Uhr auf clevere Finder.

Der Michaelshof bei Neu Darchau ist ein Biohof mit Restaurant, Café, Tieren und Landschaftspark. Anke Geffers Der Michaelshof bei Neu Darchau ist ein Biohof mit Restaurant, Café, Tieren und Landschaftspark.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier gibt es Gratis-Freizeitspaß, nicht nur an den Feiertagen

Immer am Fluss entlang

Nicht besonders lang, aber besonders schön ist der Rundweg durch die idyllische Tallandschaft des Heideflusses Ilmenau. Die 6,5-Kilometer-Wandertour startet am Alten Mühlenweg gegenüber dem Hotel „Fährhaus“ in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) und führt zum Steilufer Sängershöh, weiter über die Königsbrücke und zurück nach Bad Bevensen. Von hier fährt der Metronom für alle, die das Auto zuhause lassen wollen, nonstop nach Hamburg.

Schnucken gucken

Die Lüneburger Heide ist ein perfektes Wanderziel - zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg. Lüneburger Heide Tourismus GmbH Die Lüneburger Heide ist ein perfektes Wanderziel, zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg.

Jetzt sind die Heidschnuckenlämmer mit Schäfer und Herde in der Lüneburger Heide unterwegs. Neben dem Hotel „Schäferhof“ in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) gibt es einen Heidschnuckenstall und auch am „Naturhotel Camp Reinsehlen“ zieht die Herde häufig vorbei. Beide Hotels sind idealer Ausgangspunkt für längere oder kürzere Wanderungen durch das Naturschutzgebiet, zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg.

Radtour zum Biohof

Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien ist der 400 Jahre alte reetgedeckte Biohof Eggers in Kirchwerder. Zu Ostern gibt es im Hofcafé ein Frühstücksbuffet. Kinder freuen sich über Schaukeln, Hühner, Ziegen und Schafe auf dem autofreien Gelände. Ein Besuch lässt sich gut mit einer Radtour durch die Vier-und Marschlande verbinden.

Das Alte Land lässt sich nicht nur zur Obstbaumblüte am besten mit dem Fahrrad entdecken. dpa Das Alte Land lässt sich nicht nur zur Obstbaumblüte am besten mit dem Fahrrad entdecken.

Radtour im Alten Land

Zur Obstbaumblüte ins Alte Land – das könnte Ostern im Stau enden. Wie gut, dass es die Fähre von Blankenese nach Cranz gibt (bei Niedrigwasser wird Finkenwerder angefahren): Fahrrad mitnehmen und zur Tour durch die Apfelplantagen starten. Unterwegs lohnt ein Stopp in einem der zahlreichen Hofläden und Hofcafés, zum Beispiel im „Hofcafé Ottilie“ in Mittelnkirchen.

Mini-Kreuzfahrt auf der Alster

Gute Nachrichten von den Alsterdampfern: Die Schiffe fahren jetzt stündlich ab Jungfernstieg (statt alle zwei Stunden), und die Einzelfahren kosten bis zu zwei Euro weniger. Wie wäre es zu Ostern mit einer Mini-Kreuzfahrt über die Alster und die Kanäle?

Ostereiersuche im Schloss

Schloss Ahrensburg - ein lohnenswertes Ausflugsziel, nicht nur zu Ostern. dpa Schloss Ahrensburg, ein lohnendes Ausflugsziel, nicht nur zu Ostern

Am Sonntag ab 9.30 Uhr dürfen Kinder bis acht Jahre auf der Schlosswiese in Ahrensburg Ostereier suchen und sammeln. Wer mag, schließt noch eine Schlossbesichtigung an. Um 11 Uhr öffnet das weiße Gebäude von Ostersamstag bis -montag die Tore.

Terrasse mit Elbblick

Direkt am Elbdeich liegt das Elbcafé in Drennhausen/Drage. Anke Geffers Direkt am Elbdeich liegt das „Elbcafé“ in Drennhausen/Drage.

Hinter der Kirche in Drennhausen (Landkreis Harburg), fast auf dem Deich, steht das „Elbcafé“ mit der großen Sonnenterrasse auf Stelzen. Einen besseren Blick auf die Elbe gibt es kaum – noch dazu schmecken die Torten hier besonders gut. Ein perfektes Ziel für eine Radtour auf dem Elberadweg.