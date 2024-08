Fluggäste ausgespäht und beklaut – Diebstahlserie am Hamburger Airport

Es war die perfekte Masche: Am Hamburger Flughafen sprachen sie ihre ahnungslosen Opfer an – und raubten laut Anklage unbemerkt Wertgegenstände und Bargeld. Ein Mann steht deswegen jetzt vor Gericht.

Zwischen November 2022 und März 2023 soll die Bande laut Staatsanwaltschaft am Airport in Fuhlsbüttel aktiv gewesen sein. Vor Gericht wird dem Angeklagten V. jetzt gemeinschaftlicher und gewerbsmäßiger Diebstahl zur Last gelegt.

Prozess in Hamburg: Diebstähle am Flughafen

Er und bislang unbekannte Mittäter sollen auf dem Gelände des Flughafens Handtaschen sowie einmal den Inhalt einer Handtasche geklaut haben. Der Angeklagte habe die Aufgabe gehabt, die Opfer nach Verlassen des Sicherheitsbereiches auszuwählen, ihnen zu folgen, die Mittäter per Handy zu informieren und den Inhalt der Taschen zu sichern.

Am 2. November 2022 hatten sie sich eine Frau ausgesucht, klauten ihr außerhalb des Terminalgebäudes an einem Kassenautomaten die Handtasche vom Gepäckwagen. In der Tasche befanden sich ein Goldring im Wert von 2300 Euro sowie 250 Euro Bargeld.

Ein zweiter Vorfall wurde am 19. März 2023 bekannt: Eine weitere Frau wollte das Terminal verlassen, wurde von den Mittätern des Angeklagten angesprochen und abgelenkt, während ihr ein Kuvert mit 1200 Euro aus der Tasche entwendet wurde. Insgesamt sollen der Angeklagte und seine Komplizen mehr als 1500 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 5700 Euro erbeutet haben. Der Angeklagte muss sich ab Donnerstag, 8. August vor dem Landgericht Hamburg verantworten. (aba)