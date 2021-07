Am Freitag geht es los: Der neue Anti-Müll-Plan für den Elbstrand

Durch den Ausfall vieler Urlaubsreisen im Corona-Sommer blieben viele Hamburger*innen zu Hause, einen Ausflug an die geliebte Elbe ließen sich aber viele nicht nehmen. Besonders an Wochenenden pilgerten Tausende an den Elbufern entlang, was aber zur Folge hatte, dass viele Müllbehälter überquollen. Deren Entsorgung wird jetzt neu geregelt.

Bisher war die Hamburg Port Authority (HPA) für die Reinigung des Elbstrandes zuständig. Doch Ulrike Sparr, umweltpolitsche Sprecherin der Grünen Bürgerschaftsfraktion hatte dazu Anfang Herbst diesen Jahres angemerkt, dass das Hauptgeschäft der HPA der Hafenbetrieb sei, nicht die Pflege eines Naherholungsgebietes.

Ein sauberer Strand für Hamburger*innen und Touristen

Jetzt wurde beschlossen, dass ab Januar 2021 die Stadtreinigung Hamburg (SRH) die Zuständigkeit der Reinigung des Elbstrandes übernehmen wird. Der rund zwölf Kilometer lange Strand erstreckt sich vom Museumshafen Övelgönne bis zur Stadtgrenze Wedel. Auf einer Fläche von mehr als 335.000 m² reinigt die SRH zukünftig den Strand sowie die anliegenden Grün- und Steinflächen.

Zu den neuen Aufgaben der SRH wird unter anderem die Leerung von insgesamt 220 Papierkörben und fünf Grillkohlebehältern sowie das Absammeln von Müll und die Reinigung des Sandes gehören. SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau zeigt sich stolz: „Die Übertragung dieser prestigeträchtigen Aufgabe und die Möglichkeit, den sowohl bei Hamburgerinnen und Hamburgern als auch Touristen beliebten Elbstrand zukünftig zu reinigen, macht uns gleichermaßen stolz und dankbar.”

Neue Sondermaschinen für die Strandreinigung

„Und ganz nebenbei gehören neben Müllfahrzeugen und Kehrmaschinen nun auch Sondermaschinen zur Reinigung, wie Beachbuggies und Beachcleaner, zu unserem Fuhrpark.“, fügt Siechau hinzu.

Auch Umweltsenator Jens Kerstan freut sich, dass die SRH die Aufgabe übernehmen wird: „Ich bin mir sicher, dass der zuverlässige Service künftig mit Spezialgerät auch am beliebten Stadtstrand sichtbar und dass Hamburg so noch sauberer und lebenswerter wird.“ (mp)