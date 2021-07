Altona trauert um Hamburgs „Mr. Wohnungsbau”

Er wurde 73 Jahre alt: Michael Sachs (SPD) ist am Wochenende gestorben. Als ehemaliger Staatsrat prägte der SPD-Politiker die Wohnungsbau-Politik der Stadt. Auch dem Verein Altona 93 war er lange verbunden.

Er war Hamburgs „Mr. Wohnungsbau“: Die massiv steigenden Mietpreise und der sich abzeichnende drastische Wohnungsmangel veranlasste 2010 die damalige schwarz-grüne Koalition unter Bürgermeister Ole von Beust (CDU), ausgerechnet den Sozialdemokraten Sachs zum Wohnungsbaukoordinator zu machen. Olaf Scholz (SPD) gab ihm dann nach dem Wahlsieg 2011 noch mehr Verantwortung: Sachs stieg zum Staatsrat auf und entwickelte das umfangreiche Wohnungsbauprogramm, das bis heute Grundlage für Hamburgs massiven und deutschlandweit als vorbildlich geltenden Wohnungsneubau ist.

Finanzsenator Dressel: „Hamburg hat Michael Sachs viel zu verdanken“

Schon zuvor war Sachs unter anderem Distriktsvorsitzender der SPD in Ottensen und von 1978 bis 1986 Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft. Von 1989 bis 1992 war er als Geschäftsführer der WVN Wohnungsverwaltung Nord tätig, von 1995 bis 2009 Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft SAGA.

Nun ist Michael Sachs nach längerer Krankheit gestorben. „Hamburg hat ihm viel zu verdanken“, twitterte sein ehemaliger Parteikollege und Finanzsenator Andreas Dressel am Montag. „Als Saga-Chef, als Wohungsbaukoordinator hat er zigtausend Hamburgern ein neues Zuhause gegeben.“

Verein Altona 93 trauert um Zweiten Vorsitzenden

Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), schrieb in einer Mitteilung: „Michael Sachs wird uns fehlen und wir werden ihn vermissen“. Er habe in eindrucksvoller Weise die Sicht eines Unternehmers mit dem Gespür eines Politikers verbunden. „Mir war er damit ein unverzichtbarer Ratgeber“, so Breitner. „Hamburgs jahrzehntelang erfolgreiche Wohnungspolitik wäre ohne Michael Sachs nicht möglich gewesen.“

Der Fußball-Club Altona 93 trauert ebenfalls um Sachs, der noch bis Anfang dieses Jahres Zweiter Vorsitzender des Vereins war. „In der Vorstandsarbeit war er durch sein weltmännisches Handeln Gold wert“, erklärt der Verein auf Facebook. „Doch vor allem verlieren wir mit ihm einen tollen Menschen.“ Michael Sachs war verheiratet und hatte einen Sohn und eine Tochter. (ncd)