Sieben Bezirke, 104 Stadtteile – und wir wollen sie alle im Blick behalten. Projekte, Probleme, Termine: An dieser Stelle erfahren Sie, was in Ihren Vierteln so los ist. Warum werden so viele Schafe nach Bergedorf gebracht? Wo liegt der schönste Fußballplatz der Stadt? Und wo gehen Hamburgs Kinder künftig ins Museum?

Bezirk Altona

Das Rathaus in Altona: Im Innenhof wird im Sommer ein Freiluftkino angeboten. Das könnte bald Geschichte sein ... dpa Das Rathaus in Altona: Im Innenhof wird im Sommer ein Freiluftkino angeboten. Das könnte bald Geschichte sein …

Aus für das Freiluftkino? Das „Zeise Open Air“ im Sommer im Innenhof des Altonaer Rathauses ist eine Freiluftkino-Institution in Altona-Altstadt. Nun soll das Angebot reformiert werden. Der Bezirk will die Nutzung öffnen und schreibt für 2025 neu aus. Die Idee: Kulturschaffende aus dem Bezirk sollen sich beteiligen und neue Nutzungsmöglichkeiten vorschlagen.

Frischekur für das Kindermuseum: Es ist (bisher) einmalig in Hamburg – und ganz schön heruntergekommen: das Klick-Kindermuseum in Osdorf (Achtern Born 127). Ende des Jahres wird nun endlich saniert. Für voraussichtlich zwei Jahre geht’s an der Straße Brandstücken ins Museums-Exil. Parallel wird an dem zweiten Museum in der HafenCity gearbeitet.

Bezirk Bergedorf

Im Bezirk Bergedorf wird nun ein Bio-Diesel angeboten. dpa Im Bezirk Bergedorf wird nun ein Bio-Diesel angeboten.

Frittenfett aus dem Zapfhahn: In Bergedorf gibt es jetzt Pommesfett zum Tanken. Stimmt natürlich nur bedingt. An der Nordoel-Tankstelle an der Kurt-A.-Körber-Chaussee wurde eine Zapfsäule für klimaschonenden Dieselkraftstoff eingeweiht. Dieser wird aus alten Speiseölen hergestellt und heißt HVO 100.

Schafe und Ziegen im Einsatz: In der Boberger Niederung werden nun 155 Heidschnucken und 25 Ziegen für die Landschaftspflege eingesetzt. Sie sollen im Naturschutzgebiet mithelfen, Heide, Düne und Trockenrasen zu erhalten.

Bezirk Eimsbüttel

Neustart für den Turmweg-Flohmarkt: Der Flohmarkt am Turmweg, der jährlich einmal im April und einmal im September mitten in Rotherbaum stattfindet, ist bei Trödlern sehr beliebt. Doch seit der Pandemie war Schluss mit dem beliebten Second-Hand-Gestöber. Baustellen, Lärmvorgaben und ein anderer Veranstalter veränderten das Gesicht des Traditionsmarktes massiv. Am Samstag erlebt der Turmwegflohmarkt eine Wiederauferstehung in seiner ursprünglichen Form. Heißt: ohne Profi-Verkäufer.

Bezirk Harburg

Aus für Bioladen: Noch bis Ende des Monats können die Kunden in dem Laden „Bio Specials & Kaffee“ einkaufen, dann ist Schluss. Das Geschäft schließt nach über 40 Jahren seine Pforten in der Eißendorfer Straße 163. Damit gibt es im Bezirk Harburg nur noch die Bio-Läden „Bio Insel“ in Harburg und „Belindas“ in Neugraben-Fischbek.

Bezirk Mitte

In Finkenwerder wurde ein neuer Kunstrasenplatz eingeweiht. Mit dabei: Bezirksamtsleiter Neubauer (grauer Mantel). Bezirk Mitte In Finkenwerder wurde ein neuer Kunstrasenplatz eingeweiht. Mit dabei: Bezirksamtsleiter Neubauer (grauer Mantel).

Kunstrasenplatz an der Elbe: Die Kicker von TuS Finkenwerder können sich über einen neuen Sportplatz freuen. Unter der Woche wurde ein Kunstrasenplatz eingeweiht. Die Anlage ist nun ganzjährig nutzbar.

Ein Jahr voller Sperrungen: Der Billhorner Röhrendamm und der Vierländer Damm werden umfassend saniert. Dabei werden in Etappen u. a. zwei Trinkwasserleitungen erneuert, die Bushaltestellen sowie Gasleitungen. Start ist am 22. April, gebaut wird voraussichtlich bis Mai 2025. Neben dem Pkw-Verkehr ist natürlich auch der ÖPNV betroffen. So kann die Haltestelle Billhorner Deich der Linie 530 zwischen November 2024 und Mai 2025 nicht bedient werden.

Bezirk Nord

Wohnquartier braucht Bushaltestelle: Am Montag berät der Regionalausschuss für die Stadteile Langenhorn, Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Alsterdorf und Groß Borstel darüber, wie das Neubaugebiet Am Weißenberge an den ÖPNV angeschlossen werden könnte. Die Polizei hat die Einrichtung einer provisorischen Bushaltestelle bislang aus Sicherheitsbedenken abgelehnt.

Bezirk Wandsbek

Mekka für Fahrradfans: Wer ein neues Fahrrad benötigt, kann auf dem Gut Karlshöhe zuschlagen. Am Samstag ist hier von 10 bis 12 Uhr ein Flohmarkt ausschließlich für Fahrräder geplant. Der Clou: Der Eintritt ist frei und es gibt keine Standgebühren.