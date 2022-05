Giftstoffe: Hamburg sperrt beliebte Liegewiese am Deich

Die Stadt Hamburg hat eine Liegewiese am Tatenberger Deich an der Dove-Elbe wegen Belastung mit verschiedenen giftigen Schadstoffen gesperrt. Der Schlick, mit dem die Fläche vor mehr als 50 Jahren aufgefüllt wurde, sei „flächig belastet“, besonders mit Arsen, Schwermetalle und krebserregendem Benzoapyren, wie das Bezirksamt Bergedorf am Montag mitteilte.

Aus den Untersuchungsergebnissen gehe hervor, dass mit zunehmender Tiefe die Schadstoffbelastung auf der Liegewiese des Tatenberger Deichs zunimmt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch „Grabeaktivitäten von Bodenlebewesen“ höher belastetes Bodenmaterial an die Oberfläche transportiert wird.

Bis zu einer dauerhaften Einzäunung werde die Liegewiese per Absperrband markiert. Bis wann die Fläche saniert werden soll, wurde nicht mitgeteilt.

Das Spülgut stammt nach Einschätzung der Umweltbehörde aus den Flüssen Alster und Bille: „Mit dem belasteten Schlick wurde das Gelände, das heute in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, von 1968 bis 1971 verfüllt und um etwa einen dreiviertel Meter erhöht”, heißt es in der Mitteilung.

Erstmals entdeckt worden seien die Bodenbelastungen bereits 2016 im Zusammenhang mit der Olympiabewerbung Hamburgs. Damals wurden die Sportstätten untersucht. „Hierzu gehörte auch die an der Regattastrecke der Dove-Elbe liegende Freifläche.”

Um Ausdehnung, Tiefe und Aufbau des Spülfeldes zu erkunden, ließ die Umweltbehörde das Gebiet näher untersuchen.