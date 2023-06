Das Unkraut wuchert vor den Toren und der Absperrzaun hat auch schon bessere Zeiten gesehen: Seit Jahren gammelt der ehemalige „Max-Bahr“-Baumarkt am Rugenbarg in Osdorf vor sich hin. Die Anwohner und Bezirkspolitik sind sauer, doch jetzt zeichnet sich endlich eine Wende ab. Was genau geplant ist.