26-jähriger Altenpfleger soll 88-Jährige vergewaltigt haben

Ein 26 Jahre alter Mann soll eine demente Frau in einem Hamburger Seniorenheim missbraucht haben. Jetzt muss sich der Altenpfleger vor dem Amtsgericht verantworten.

Dem gelernten Altenpfleger wird Vergewaltigung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er soll eine 88 Jahre alte Frau am Nachmittag des 7. September 2022 vergewaltigt haben.

Alsterdorf: Altenpfleger soll Demenz-Patientin vergewaltigt haben

Die schwer an Demenz erkrankte Frau habe der 26-Jährige demnach bereits 2021 kennengelernt. Damals soll er für einen mobilen Pflegedienst gearbeitet und die 88-Jährige betreut haben.

Nachdem sich der Zustand der Frau verschlechterte, sei sie in einem Pflegeheim in Alsterdorf aufgenommen worden. Dort habe sie der Pfleger ausfindig gemacht, besucht und laut Anklage in ihrem Zimmer vergewaltigt. (fbo)