Die Frau steht am Herd, der Mann geht zur Arbeit – viele meinen, dass diese alten Rollenbilder im 21. Jahrhundert längst überholt sind. Der MOPO liegen exklusiv die Daten des dritten Gleichstellungsmonitors der Hamburger Wissenschaftsbehörde vor. Sie zeigen, dass die traditionellen Rollenbilder weiterhin die Lebens- und Arbeitswelt von Männern und Frauen prägen – oft zum Nachteil der Frauen.

Obwohl inzwischen mehr Frauen in Hamburg Leitungsfunktionen innehaben und Frauen und Männer sich die Sorgearbeit gleichberechtigter aufteilen, haben sich traditionelle Rollenbilder, bezogen auf Ausbildungsberufe und die Berufswahl, kaum verändert. Frauen in Hamburg wie auch bundesweit erhalten geringere Löhne und Renten. Sie sind somit stärker von Einkommensverlusten und Altersarmut betroffen als Männer.

Hamburg: Frauen verdienen weniger als Männer

„Frauen verdienen in Hamburg unverändert 21 Prozent weniger als Männer und erledigen gleichzeitig den Löwenanteil an unbezahlter Familienarbeit“, sagt Wissenschafts- und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). „Dadurch sind sie deutlich stärker von Altersarmut betroffen als Männer. Das können wir nicht hinnehmen.“ Der Gleichstellungsmonitor könne dabei helfen, passende Maßnahmen zu entwickeln, damit Frauen endlich gleiche Chancen haben und gleichberechtigt sind.

In Zusammenarbeit mit dem Statistikamt Nord und der Universität Hamburg, hat die Wissenschaftsbehörde mehr als 75 Indikatoren der Gleichstellung ermittelt, aktualisiert und digital aufbereitet. Unter anderem geht es um folgende Fragen: Wie arbeiten und leben Frauen und Männer in Hamburg? Welchen Bildungsabschluss haben Frauen? Wie viel Geld verdienen Frauen? In welchem Umfang leisten sie Sorge- und Pflegearbeit?

Frauen mit Migrationserfahrung besonders benachteiligt

Dabei kam unter anderem heraus, dass die meisten Frauen in Berufen arbeiten, die niedriger vergütet sind, wie etwa im Gesundheits- und Sozialwesen, der Unternehmenskommunikation oder im kulturellen Bereich. Frauen mit Migrationserfahrung sind auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligt. Sie sind überdurchschnittlich in Reinigungsberufen, Handelsberufen und in der Lebensmittelbranche sowie im Gastgewerbe tätig.

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) mahnt Studierende sich die Energiepauschale zu holen. dpa Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) findet, dass in Sachen Gleichstellung noch einiges zu tun ist.

Immerhin: Der Anteil an Frauen in Geschäftsleitungen in öffentlichen Unternehmen ist in den vergangenen Jahren um knapp zehn auf insgesamt 22 Prozent angestiegen. Auch der Frauenanteil in Aufsichtsgremien hat über die Jahre zugenommen und liegt aktuell bei 41 Prozent. Allerdings verdienen Frauen in Führungspositionen im Durchschnitt 27 Prozent weniger als Männer. Die Gefahr von Altersarmut droht in Hamburg jeder fünften Frau über 65 Jahre. Das entspricht dem Bundesdurchschnitt.

Eine zentrale Erkenntnis der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg ist auch: Noch immer bestehen viele Datenlücken, da in Erhebungen die Frage des Geschlechts oft keine Rolle spielt. „Ein ganz wichtiges Ziel des Gleichstellungsmonitors ist die Verringerung des Gender Data Gap, der Geschlechter-Datenlücke. Denn bei der Erhebung von Daten sind Frauen viel zu oft noch unsichtbar“, stimmt Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) zu.

Als Beispiel führt sie Diagnoseverfahren in der Medizin an: „Wenn sie größtenteils an männlichen Körpern entwickelt werden, entstehen Wissenslücken. Das gleiche gilt für die Politik“, so Fegebank. Die Art der Datenverarbeitung spiele eine ganz wichtige Rolle, um richtige Entscheidungen zu treffen. „Und genau da setzen wir an.“