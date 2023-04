Putz bröckelt von den Balkonen, Fenster sind dreckig, der Eingang zugemüllt: Das Skandalhaus an der Grindelallee verkommt immer weiter und steht seit Jahren leer, dabei werden Wohnungen in Hamburg dringend gebraucht. Die Stadt verdonnerte den Eigentümer zu gewaltigen Bußgeldern. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache.