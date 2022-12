Eine geschmückte Mönckebergstraße, Weihnachtsmärkte und eine hell erleuchtete Alstertanne – so kennen die Hamburgerinnen und Hamburger die Weihnachtszeit in der City. Die Energiekrise und steigende Kosten stellen das dieses Jahr allerdings in Frage. Muss Weihnachten in der Innenstadt sogar ausfallen? Die MOPO hat nachgefragt: Lesen Sie mehr mit MOPO+ – jetzt vier Wochen lang für nur 99 Cent testen!



Bis zum Fest dauert es zwar noch eine ganze Weile, in der noch viele Dinge passieren können. Die Verantwortlichen geben allerdings schon eine erste Entwarnung: Weihnachten in Hamburgs City könne so stattfinden wie gewohnt. Wie die MOPO erfuhr, werden unter anderem die Mönckebergstraße, der Gänsemarkt und das Passagenviertel festlich geschmückt und beleuchtet.

Hamburg: Entwarnung für Weihnachts-Fans

Mit „gutem Gewissen“ kann Hamburg auf die Weihnachtszeit blicken, sagte City-Managerin Brigitte Engler im Gespräch mit der MOPO. Denn die gesamte Beleuchtung sei längst auf LED-Lampen umgestellt worden, damit liege Hamburg auch im Vergleich zu anderen Großstädten weit vorne. Eine kleine Einschränkung gibt es bei der Dauer der Beleuchtung: Von 13 bis 23 Uhr strahlen die Lichter in der Innenstadt, nicht mehr wie zuvor rund um die Uhr.

Theoretisch dürfen sie das auch noch in der Nacht, wenn das Verbot für Werbebeleuchtungen greift. „Wir gehen nach unserer aktuellen Einschätzung davon aus, dass Weihnachtsbeleuchtung nicht von der Einsparverordnung erfasst ist“, teilte eine Sprecherin der Umweltbehörde der MOPO mit. Details würden derzeit noch innerhalb des Senats geprüft.

Und wie steht es um die traditionelle Alstertanne mit ihren rund 800 Lichtern? Der Bezirk Mitte habe noch keine Entscheidung getroffen, wie eine Sprecherin der MOPO sagte. Aber: „Wir gehen davon aus, dass die Tanne wie gewohnt kommen wird.“ Schon in den Vorjahren sei auch hier die Beleuchtung auf energiesparende LEDs umgerüstet worden.