Die Mellingburger Schleuse im Hamburger Alstertal droht zu verfallen. Die Instandsetzung der denkmalgeschützten Schleuse wurde seit Jahren aufgeschoben. Jetzt unterstützt auch der Denkmalverein Hamburg e.V. die Forderung der CDU nach einer schnellen Restaurierung.

Eigentlich sollte mit der Sanierung der Schleuse in diesem Frühjahr begonnen werden, doch die Umsetzung lässt auf sich warten. Währenddessen rottet die Mellingburger Schleuse nahe des gleichnamigen Ausflugslokals in Sasel vor sich hin. Die Fußgängerbrücke ist seit Jahren gesperrt.

Mellingburger Schleuse: Denkmal verrottet zusehends

Der Verein hat die Schleuse auf seine Liste „Gefährdete Denkmäler“ gesetzt. „Der Denkmalverein plädiert daher dafür, zeitnah mit der Sanierung dieses für die Geschichte des Alstertals bedeutenden Bauwerks zu beginnen“, sagt Kristina Sassenscheidt, Geschäftsführerin des Denkmalvereins.

Die Holzbalken der Mellingburger Schleuse rotten vor sich hin.

Die Mellingburger Schleuse im Stadtteil Sasel wurde erstmals 1528 an dieser Stelle errichtet. Gemeinsam mit mehreren weiteren Schleusen am Alsterlauf war sie ein wichtiges Bauwerk für den Handel auf der Wasserstraße. In ihrer heutigen Form als Holzkonstruktion steht sie seit 1854.

Bauarbeiten starten erst 2023

„Die Alstertaler freuen sich. Nun mit dem Denkmalverein an unserer Seite steigen die Chancen, dass die geplante Schleusensanierung nun auch mal Wirklichkeit wird“, sagt Wolfgang Kühl von der CDU-Alstertal. Aktuell ist der Beginn der Bauarbeiten für 2023 vorgesehen. Zusätzlich soll Anfang 2024 eine Fischtreppe installiert werden. Kostenpunkt insgesamt: 3,2 Millionen Euro.

Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage von Dennis Thering, Hamburgs CDU-Fraktionschef und Kreisvorsitzenden der CDU Wandsbek, hervor. Aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen sind „umfangreiche Untersuchungen mit entsprechenden Zeitbedarfen“ notwendig, so der Senat. Dies führe dazu, dass sich der Baubeginn verzögert. Außerdem würden es nur wenige Angebote für die Planung der Sanierung geben, wegen der „besonderen fachlichen Anforderungen des Denkmalschutzes“. (abu)