In 47 Jahren bei der MOPO habe ich mir viele Feinde gemacht – vor allem im Rotlichtmilieu. Aber nie wurde ich so hasserfüllt angeschaut wie am 17. Mai 1993, als ich im Hamburger Landgericht auf Wolfgang Joop traf. Der Modeschöpfer durchbohrte mich förmlich mit seinem Blick. Am vergangenen Montag wurde der Hamburger Superstar 80. Lesen Sie hier, warum die deutsche Modedesigner-Legende gute Gründe hatte, auf mich und die MOPO sauer zu sein.