Wir schreiben das Jahr 1980. Corny Littmann, bekennender Schwuler, ist bei der Bundestagswahl Spitzenkandidat der Grün-Alternativen Liste. Anfang Juli sucht er mit einem Hammer bewaffnet die öffentlichen Toiletten am Spielbudenplatz, am Großneumarkt, am Jungfernstieg und am Rathausmarkt auf, schlägt überall die Spiegel über den Waschbecken ein – und liefert auf diese Weise den Beweis für etwas, was manche schon lange vermutet hatten: dass die Hamburger Polizei Schwule bespitzelt.

Tatsächlich kommt hinter den zerdepperten halbdurchsichtigen Spezial-Spiegeln ein vier Quadratmeter großer Raum zum Vorschein. Dort machen seit Jahren Beamte Dienst, deren Auftrag es ist, sicherzustellen, dass auf dem Klo nichts „moralisch Verwerfliches“ stattfindet. Das geht damals schon jahrzehntelang so. Seit den 60er Jahren. Genauer: Seit Helmut Schmidt Innensenator der Hansestadt war.

Corny Littmann griff zum Hammer und löste neue „Spiegel-Affäre“ aus

1980 ist Corny Littmann Kandidat der GAL bei der Bundestagswahl. Mit einem Hammer zertrümmert er die Spiegel auf den öffentlichen Klos und beweist, dass dahinter Polizeibeamte sitzen und Schwule überwachen.

Hat etwa Schmidt die Schwulen-Bespitzelung veranlasst? Der Historiker Dr. Magnus Koch von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung ist der Sache auf den Grund gegangen und hat im aktuellen Newsletter der Stiftung, dem sogenannten „Schmidtletter“, über die „etwas andere Spiegel-Affäre“ berichtet.

Demnach wurden die ersten Schritte zur Einrichtung der Überwachungsspiegel bereits kurz vor Amtsantritt Schmidts am 13. Dezember 1961 unternommen. Installiert worden sind die ersten vier Spiegel dann aber tatsächlich während Schmidts Amtszeit. Sechs weitere folgten zwischen 1966 und 1974 unter seinen Nachfolgern Heinz Ruhnau (SPD) und Hans-Ulrich Klose (SPD). Akten oder Überlieferungen, die belegen, ob Schmidt die Überwachung persönlich forciert hat und wie der spätere Bundeskanzler zu Schwulen stand, existieren laut Dr. Magnus Koch nicht.

Dr. Magnus Koch ist Historiker und Mitarbeiter der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung

In den 50er und 60er Jahren war Homosexuellen-Feindlichkeit in der bundesrepublikanischen Gesellschaft weit verbreitet – bei Sozialdemokraten und Kommunisten übrigens genauso wie im bürgerlichen Lager. Während für andere der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung war, hatte sich die rechtliche Lage für Schwule mit dem Zusammenbruch des NS-Regimes kaum geändert.

Die ersten vier Überwachungsspiegel wurden in Schmidts Amtszeit installiert

Schwule galten als Kriminelle. Wie schon im Kaiserreich und in der Nazi-Zeit, stellte auch in Nachkriegsdeutschland der Paragraf 175 Geschlechtsverkehr zwischen Männern unter Strafe. Auf Grundlage dieses Paragrafen wurden ab 1945 rund 100.000 Prozesse geführt und 64.000 Menschen verurteilt, so Schätzungen.

Nur langsam änderte sich etwas in der Bundesrepublik: Die erste Liberalisierung des Paragrafen 175 setzte 1969 die Große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger (CDU) durch. Immerhin war von da an einvernehmlicher Sex zwischen erwachsenen Männern legal.

Im dritten Kabinett Helmut Schmidt gab es 1980/81 beim Koalitionspartner FDP Pläne, den Paragrafen 175 weiter zu liberalisieren. Aber nach Aussage des damaligen Bundesjustizministers Hans-Jochen Vogel (SPD) und der FDP-Minister Hans-Dietrich Genscher und Gerhart Baum scheiterte dies am Widerstand Schmidts – eine Darstellung, der Schmidt später allerdings widersprach. In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte er, das Thema habe er für „unwichtig“ gehalten.

Helmut Schmidt: Der spätere Bundeskanzler war von 1961 bis 1965 Polizei- bzw. Innensenator Hamburgs.

Wie dachte Helmut Schmidt über Homosexualität?

Wie dachte nun Helmut Schmidt wirklich über Schwule? Dr. Magnus Koch zitiert eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Jahr 2013, wonach sich der spätere Bundeskanzler „nicht abhob vom gesellschaftlichen Mainstream jener Zeit“. Klar ist, dass er – indem er die Einrichtung der Überwachungsspiegel zumindest nicht stoppte – für schwulenfeindliche Maßnahmen die politische Verantwortung trug.

Übrigens: Nachdem Corny Littmann die „Spiegel-Affäre“ 1980 durch seine Hammer-Aktion öffentlich gemacht hatte, versuchte die Polizei noch, sich zu rechtfertigen. Der Chef der Davidwache, Ludwig Rieland, sagte damals, die Überwachung der Klos sei nötig gewesen, weil „harmlose Touristen“ manchmal „schreckensbleich aus der Toilette geflohen“ seien angesichts der Dinge, die sich dort abgespielt hätten.

Zeitzeugen berichten, mit welcher Rigorosität die Polizei gegen vermeintlich schwule Toilettenbenutzer vorgegangen ist: Stand jemand zu lange am Urinal oder blickte jemand beim Pinkeln zum Nebenmann, schritten Beamte ein und erteilten Hausverbot. Weigerte sich einer, das Toilettenverbot mit seiner Unterschrift zu bestätigen, wurden Beamte auch schon mal ungemütlich: „Du schwuler Hund, mach, dass du Land gewinnst!“

Hausverbot auf den Klos: Hamburgs Polizei führte „rosa Listen“

Corny Littmann: Er schlug 1980 die Überwachungsspiegel ein. Der Schauspieler betreibt das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli. Von 2003 bis 2007 war er Präsident des FC St. Pauli

Die Namen aller Männer, die mit Hausverbot belegt waren, standen auf einer Liste (der sogenannten „rosa Liste“), die bezeichnenderweise vom Gartenbauamt Hamburg-Mitte geführt wurde. Erwischte die Polizei jemanden, der auf dieser Liste stand, ein zweites Mal, drohte ihm ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs.

Nach Corny Littmanns Hammer-Aktion hatte Bespitzelung von Schwulen in Hamburg endlich ein Ende. Denn Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (SPD) persönlich sorgte dafür, dass das aufhörte. Nochmal 14 Jahre, nämlich bis 1994, dauerte es, bis der Schwulen-Paragraf 175 aus dem Strafgesetzbuch verschwand.