Als die Wut der Frauen hochkochte



Demos habe ich in den 47 Jahren bei der MOPO Hunderte besucht, doch an eine erinnere ich mich bis heute noch sehr genau. Am 10. März 1986 zogen 600 Frauen mit Fackeln durch die Schanze und machten Jagd auf Männer. Ja, richtig gelesen: Die wütenden Frauen jagten Männer (auch mich!) und verprügelten einige von ihnen. Lesen Sie hier, warum die Demonstrantinnen so wütend waren.