„Opel, der Zuverlässige“ – dieser Werbeslogan prägte jahrzehntelang das Image der Marke. Wer vor rund 50 Jahren einen Rekord, einen Kapitän oder sogar einen Admiral sein Eigen nannte, der war stolz und ließ sich oft vor der neuen Familienkutsche ablichten. Aber auch wer es als wirtschaftlicher Aufsteiger in der jungen Bundesrepublik nur zu einem Opel Kadett gebracht hatte, zückte gern die Kamera. Die Fotos auf diesen Seiten entdeckten wir auf verschiedenen Flohmärkten in Norddeutschland.

„Opel, der Zuverlässige“ – dieser Werbeslogan prägte jahrzehntelang das Image der Marke. Wer vor rund 50 Jahren einen Rekord, einen Kapitän oder sogar einen Admiral sein Eigen nannte, der war stolz und ließ sich oft vor der neuen Familienkutsche ablichten. Aber auch wer es als wirtschaftlicher Aufsteiger in der jungen Bundesrepublik nur zu einem Opel Kadett gebracht hatte, zückte gern die Kamera. Die Fotos auf diesen Seiten entdeckten wir auf verschiedenen Flohmärkten in Norddeutschland.

Die Idee zu dieser Folge der „Kolbenfresser“ kam uns auf der „Flohschanze“ am U-Bahnhof Feldstraße. Dort kaufte ich 27 Bilder einer Hamburger Familie aus den 1950er und 60er Jahren. Darauf waren zwei gesetzte Herren zu sehen, die neben einem DKW standen. Das Fahrzeug hat noch ein schwarzes Hamburger Kennzeichen mit weißen Ziffern. Dieses Nummernschild beginnt mit „BH“, das steht für „Britische Zone Hamburg“ und wurde hier von 1948 bis 1956 geführt. Für so manchen Motorrad- oder Rollerfahrer war so ein knatternder Zweitakter-DKW mit 23 PS in den 50er Jahren der Aufstieg in die „Klasse“ der Autofahrer.

Quandt Stolz sitzt dieser junge Mann wohl um 1960 in einem Opel Rekord P1. Stolz sitzt dieser junge Mann wohl um 1960 in einem Opel Rekord P1.

Quandt Dieser Herr mit Hut und Kittel steigt in den 70er Jahren aus einem Opel Rekord C. Dieser Herr mit Hut und Kittel steigt in den 70er Jahren aus einem Opel Rekord C.

Quandt So ein Wagen machte was her: ein junges Hochzeitspaar mit einem Opel Kapitän. So ein Wagen machte was her: ein junges Hochzeitspaar mit einem Opel Kapitän.

Dann sind da zwei Farbfotos, und auf denen ist einer der DKW-Fahrer zu sehen. Er sitzt auf einer Bank und blickt versonnen auf seinen Opel Rekord P1. Der ist im Vergleich zum DKW natürlich ein echter Aufstieg! Das elegante schwarze Fahrzeug mit weißem Dach, ganz viel Chrom und schicken Weißwandreifen wird gerade von einem Shell-Tankwart auf Hochglanz poliert. Das Bild entstand vermutlich bei einem Urlaub des Hamburgers am Rhein.

Das könnte Sie auch interessieren: Oldtimer-Schätze, traumhaft in Hamburg in Szene gesetzt

Aber auch unsere anderen Flohmarktfotos von Opel-Fahrern sind sehenswert: der junge Mann mit der Gel-Friseur, der breitbeinig im Rekord sitzt, drei ältere Semester vor einem Kadett auf dem Lande oder das junge Hochzeitspaar, das einem Kapitän entsteigt. Ja, das waren noch Zeiten!