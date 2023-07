Tipps fürs Wochenende: vegan schlemmen, Vintage shoppen, vergnügt tanzen

Essen, Party, Shoppen: Die Hamburger Veranstaltungsszene lässt es am Wochenende mal wieder richtig krachen. Die MOPO verrät Ihnen, wo Sie den Alltagsstress am besten vergessen und das Ende der Woche so richtig genießen können.

Bei Pride Ahoi auf der MS KOI wird am Freitagabend gefeiert, was das Zeug hält. Das Partyschiff hält ab 18 Uhr zwei Floors mit Musik zum Abdancen vor schönster Hafenkulisse bereit. Die Tickets für das Schiff sind äußerst begehrt. Wer keins mehr ergattert, kann an der Aftershowparty im Bahnhof Pauli teilnehmen.

Hamburg: Veganes Straßenfest, Flohmarkt und Tennis

Beim veganen Straßenfest am Samstag auf dem Spielbudenplatz kann nach Herzenslust gefuttert werden: Zahlreiche Aussteller präsentieren ihr Tierleid-freies Essen, von Burgern über afrikanisches Streetfood bis hin zu Donuts.

Nebenbei sollen die Besucher aber auch etwas lernen. Das umfangreiche Rahmenprogramm zwischen 11.15 und 18 Uhr informiert über die ganze Bandbreite des Veganismus. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Kirchdorfer Bücherhalle (Wilhelm-Strauß-Weg) lädt am Freitag und Samstag jeweils ganztägig zum Bücherflohmarkt ein. Stöbern Sie durch alte Bücher, Hefte, CDs und DVDs und lassen Sie den Nachmittag gemütlich damit auf dem Sofa ausklingen.

Die Hamburg European Open enden am Sonntag. Bis dahin gibt es täglich Veranstaltungen. dpa Die Hamburg European Open enden am Sonntag. Bis dahin gibt es täglich Veranstaltungen.

Die Hamburg European Open enden am Sonntag: Letzte Chance, sich das Tennisturnier im Stadion am Rothenbaum anzuschauen. Mit 65 Euro aufwärts sind die Tickets schon etwas teurer – dafür bekommt man aber erstklassiges Tennis im Rahmen des ältesten Tennisevents Deutschlands.

Second Hand Shopping, Rooftop-Konzert und Tattoo-Party

Im „Docks“ auf St. Pauli lädt am Freitag und Samstag jeweils zwischen 12 und 18 Uhr die „Lumpenbande“ zum Vintage Kilo Sale. Heißt: In Second Hand-Klamotten stöbern, wiegen und nach Gewicht bezahlen (40 Euro pro Kilo). Die Klamotten stammen laut Veranstalter von bekannten Marken – dazu gibt es Live-Musik vom DJ. Der Eintritt ist kostenlos, für die Teilnahme muss jedoch ein Ticket gebucht werden.

Der Vintage Kilo Sale will zahlreiche Menschen ins Docks locken. Lumpenbande Der Vintage Kilo Sale will zahlreiche Menschen ins Docks locken.

Den Samstag für wenig Geld in gehobenem Flair ausklingen lassen? Das können Sie beim Liederabend in der „Heritage Bar“ an der Alster. Für knapp 12 Euro gibt es ein Ticket, ab 16 Uhr ist Einlass. Auf der Bühne steht der Hamburger Singer/Songwriter Lukas Droese und sorgt bis 19 Uhr für einen entspannten Abend in der Rooftop-Bar am Wasser.

Die Heritage Bar an der Alster wird am Samstag Schauplatz eines entspannten Liederabends. Heritage Hamburg Die „Heritage Bar“ an der Alster wird am Samstag Schauplatz eines entspannten Liederabends.

Etwas wilder wird es am Samstagabend in der „Fabrique“ im Gängeviertel. Dort findet ab 20 Uhr eine „Good Vibes Party“ mit verschiedenen DJs, Bands und Künstlern statt. Es gibt sogar einen Tätowierer, der kostenlose Tattoos sticht. (prei)