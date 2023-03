Es geht wieder los: Am Freitag startet der Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld. Was bringt der Dom für Neuheiten mit und welche Klassiker kehren zurück? Die MOPO hat die wichtigsten Informationen rund um die Sause für Sie zusammengetragen.

Am 24. März geht’s los, dann eröffnet Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) das Volksfest mit mehr als 250 Buden und Fahrgeschäften.

Diese Attraktionen auf dem Dom sind neu

Drei Attraktionen sind neu dabei: Das „Hotel Edelweiss“ ist ein Hindernisparcours mit Simulationsräumen und Wackelbrücken. Das Rundfahrgeschäft „Heroes“ mit 36 Sitzplätzen kann sich so schnell drehen, dass die Fahrgäste durch die Fliehkraft mit ihrem vierfachen Körpergewicht in die Sitze gedrückt werden. Wer sich nicht so schnell drehen mag, kann eine deutlich entspanntere Runde auf „The Grand Carousel“ drehen. Das brandneue Bodenkarussell hat zwei Etagen, fast 62 Sitzplätze und ist mit handgemalten Bildern verziert.

Und auch das Dom-Maskottchen „Bummel“ ist wieder da. Der Bär tappst jeden Mittwoch (16 bis 18 Uhr) und Sonntag (15 bis 17 Uhr) zwischen den Ständen herum. Am 19. April feiert er außerdem seinen Geburtstag. Für die Geburtstagsparade sind zahlreiche prominente Gäste geladen: Neben Comic- und Film-Charakteren wie Winnie Puuh und Micky Maus ist auch das HSV-Maskottchen Dino Hermann dabei.

Der rasante Rock & Rollercoaster kehrt auch dieses Jahr wieder auf den Dom zurück. Hamburger DOM Der rasante Rock & Rollercoaster kehrt auch dieses Jahr wieder auf den Dom zurück.

Auf dem Dom wird auch Ostern gefeiert. So verlost der Osterhase am Ostersonntag und Ostermontag im Eingangsbereich Feldstraße von 15 bis 17 Uhr Süßigkeiten und Freikarten.

Preise bleiben trotz hoher Energiekosten stabil

An Ostern gelten auch besondere Öffnungszeiten: Am Gründonnerstag öffnen die Geschäfte von 15 bis 24 Uhr, am Karfreitag bleiben sie komplett geschlossen. Auch Ostersonntag (14-24 Uhr) und Ostermontag (15-24 Uhr) bilden Ausnahmen. Regulär öffnet der Dom zwischen Montag und Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 24 Uhr und sonntags ab 14 Uhr bis 23 Uhr.

Wer befürchtet, dass die Preise durch hohe Energiekosten gestiegen sind, kann beruhigt sein: „Die Preise bleiben stabil im Vergleich zum Winterdom“, sagt Sascha Belli, erster Vorsitzender des Landesverbandes für Schausteller. Die Kosten für den Einkauf hätten im Vergleich zum Winterdom abgenommen, was den Energiekostenanstieg ausgleiche.

Um trotzdem zu sparen, sollte der Dom mittwochs besucht werden. Dann ist Familientag, sprich: Die Preise sind niedriger. Doch auch freitags könnte sich ein Dom-Ausflug lohnen, denn während der vier Wochen Frühlingsdom wird es an drei Freitagabenden knallen und strahlen. Nach der Eröffnungsfeier, am 14. April und am letzten Freitag des Hamburger Volksfests (21. April) wird das Domfeuerwerk um 22.30 Uhr abgebrannt. Letzter Tag des Frühlings-Doms ist der 23. April.

MOPO verlost vier Dom-Pakete im Wert von je 200 Euro!

Die MOPO verlost vier Gutscheinpakete für den Frühlingsdom im Wert von jeweils 200 Euro!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie einfach folgende Frage: Auf welchem Platz in Hamburg findet der Dom statt? Schicken Sie die Antwort in einer E-Mail mit dem Betreff „Frühlingsdom“ und Ihren Kontaktdaten (am besten mit einer Handynummer, unter der wir Sie gut erreichen können) an: gewinn@mopo.de. Teilnahmeschluss ist am Montag, 27. März 2023, 12 Uhr.

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb