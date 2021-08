Alle Kinder in Quarantäne: Corona-Mutation in Hamburger Kita nachgewiesen

Altona –

Die britische Corona-Mutation B.1.1.7 ist in Hamburg und dem Norden auf dem Vormarsch. Jetzt wurde diese Variante des Virus‘ in einer Kita in Altona nachgewiesen.

Die MOPO erreichte der Hinweis, dass es in der Kita Zeiseweg einen Corona-Mutations-Fall gebe. Alle Kinder, die in der Notbetreuung waren, seien jetzt in Quarantäne.

Altona: 90 Personen nach Corona-Mutation in Quarantäne

Das Bezirksamt Altona bestätigte der MOPO den Corona-Fall in der Kita. „Eine Erzieherin wurde positiv auf die britische Mutationsvariante des Coronavirus‘ getestet“, sagte Sprecher Mike Schlink.

Das Gesundheitsamt habe daraufhin sämtliche Erzieher, sonstige Beschäftigte und alle Kinder als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und in Quarantäne geschickt. „Insgesamt sind 90 Menschen betroffen“, so Schlink.

Seit dem 25. Januar sind Kindertagesstätten in Hamburg grundsätzlich geschlossen. Für Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, bleiben die Kitas im Rahmen einer erweiterten Notbetreuung aber geöffnet.